Sergio Higuita, sunbcampeón, y Daniel Martínez, cuarto en la última etapada,

remataron de una forma excepcional la Vuelta a Suiiza, luego de la última etapa disputada con salida y llegada en Vaduz, de 25 kilómetros ganada por Remco Evenepoel y en la que el campeón fue Geraint Thomas.

Higuita, que no estará en la próxima edición del Tour de Francia, pero que ha confirmado que sí hará la Vuelta a España, se puso de líder el sábado pasado, pero la contrarreloj no es su especialidad.



El ciclista del equipo Bora rompió los pronósticos, a pesar de sus antecedentes, Higuita se defendió, partió como líder, y solo fue superado por Thomas.



Sergio Higuita le ganó la posición en la general a Jakob Fuglsang que, en el papel va mejor al reloj, pero este domingo se inspiró y logró terminar de segundo en la general.



Ha sido una excelente temporada de Higuita, pues ganó una etapa y terminó de 13 en la Vuelta al Algarve, fue décimo en la Strade Bianche, logró su primer título en el World Tour, cuando se impuso en la Vuelta a Cataluña.



Además, fue quinto en la Lieja Bastoña Lieja, se impuso en una etapa en la Vuelta a Romandía y ahora sale segundo en Suiza.



Martínez, por su parte, a pesar de ser gregario de Thomas, de haberle ayudado a ganar la competencia, hizo su carrera y fue cuarto en la etapa y escaló cuatro casillas y terminó en el octavo puesto.



Gran crono de Remco Evenepoel, quien sumó su novena victoria de la temporada y la número 31 de su palmarés.



El ganador de la Lieja Bastoña Lieja ofreció su mejor versión, y una vez que se sentó en la "silla caliente" del mejor tiempo solo se levantó para celebrar su éxito.



Y gran victoria para Thomas, un viejo rockero del ciclismo, de la factoria del antiguo Sky, de 36 años, todo un ganador del Tour de Francia (2018), Dauphiné y Romandía entre otras pruebas por etapas, doble campeón olímpico y triple mundial en pista, ahora tratando de reverdecer laureles. Desde 2021 no ganaba nada.



El pronóstico estaba cantado a favor de Thomas. El mismo Higuita lamentaba tras ponerse líder el pasado sábado el hecho de no tener "más ventaja" para la última crono, donde los especialistas iban a tomar la palabra

Clasificaciones

Etapa

1. Remco Evenepoel 28 min 26 s

2. Geraint Thomas a 3 s

3. Stefan Kung a 10 s

4. Daniel Martínez a 28 s

5. Bob Jungels a 33 s

6. Maximilian Schachmann a 39 s

7. Felix Grobschartner a 55 s

8. Neilson Poeless a 59 s

9. Jakob Fuglsang a 1 min 02 s

10. Dylan van Baarle a 1 min 04 s

11. Sergio Higuita a 1 min 17 s



General

1. Geraint Thomas 33 h 07 min 09 s

2. Sergio Higuita a 1 min 12 s

3. Jakob Fuglsang a 1 min 16 s

4. Neilson Powless a 2 min 10 s

5. Stefan Kung a 2 min 25 s

6. Bob Jungels a 2 min 59 s

7. Felix Grbschartner a 3 min 37 s

8. Daniel Martínez a 3 min 39 s



