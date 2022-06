El colombiano Sergio Higuita (Bora Hansgrohe), líder de la Vuelta a Suiza tras la séptima etapa, comentó que su idea al atacar en el grupo de favoritos era sacar tiempo al galés Geraint Thomas ante la crono de este domingo, a la que llegará con solo con 2 segundos de ventaja.

"Necesitaba conseguir segundos para estar en la mejor posición posible para la crono. Será difícil mantener el liderato con Geraint Thomas porque es un especialista en esta modalidad", admitió en meta el ciclista de Medellín.



La estrategia del Bora estaba diseñada para lograr más tiempo, pero las cosas no salieron a la perfecciòn.



"La última subida fue muy empinada, especialmente en los últimos kilómetros, después de la pequeña bajada. El plan era atacar con Félix Grosschartner, y luego seguir con Maximilian Schachmann, pero Félix no se sentía muy bien. Después del ataque de Fuglsang, controló Daniel Martínez, luego Thomas lo siguió de inmediato. Cuando logré destacarme seguí apretando, pero no pude lograr más tiempo".



EFE

Más noticias de deportes