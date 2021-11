El error que le puede salir bastante caro a Sergio Higuita

Una ingenuidad le salió cara al ciclista colombiano Sergio Higuita, al usar la bicicleta de su próximo equipo, Bora, mientras aún tiene contrato con la escuadra Education-Nippo.

Sucedió en el Giro de Rigo. En un video se ve a Higuita en un pique con Daniel Martínez, pero el ciclista antioqueño pilotea una bicicleta que no es la de su actual patrocinador.

¿Por qué es un gran problema?

Le puede interesar: (Equipo de Nairo Quintana buscará participar en el Giro de Italia)



Eso ha llevado a que su actual escuadra haya dado por terminado el contrato, dos meses antes de su cumplimiento por “falta de respeto”, segundo se advirtió.



Bora monta bicicleta Specialized, la que usó Higuita en la prueba recreativa, mientras debería de utilizar la Cannondale, que es la que debe usar hasta que su contrato finalice con el Education, el próximo 31 de diciembre.



Es una clara infracción al reglamento de la Unión Ciclista Internacional, que advierte que los pedalista deben lucir los uniformes y l equitación hasta que finalice su contrato.



Un portavoz del Education First advirtió que si bien los ciclistas pueden pedir un permiso especial para montar en la bicicleta de su nuevo equipo y luego la última carrera del World Tour, pues lo deben hacer de forma privada y no en público, como lo hizo el pedalista.



“Este no fue el caso de la reciente decisión de Sergio de andar en bicicleta en el Giro de Rigo, faltó al respeto de los socios que lo apoyan hoy. Como resultado, el equipo ha enviado un aviso de rescisión con respecto a su contrato. En última instancia, esperamos trabajar con Sergio para llegar a una solución amistosa ", le dijo en portavoz a la página www.cyclingnews.com



Higuita llegó al Education Nippo en el 2019, pero este año firmó por las próximas tres temporadas con el Bora.



Le puede interesar: (Egan salió al paso de los rumores: problemas en Ineos, el Tour y su novia)

A diferença dos WORLDTOUR para os demais ciclistas.@HiguitSergio e @danifmartinez96 pic.twitter.com/ADtDXSgQZf — País do Ciclismo (@DoCiclismo) November 7, 2021

DEPORTES