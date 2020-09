Esta es el parte médico oficial sobre la salud de Sergio Higuita

Sergio Higuita se cayó en los primeros kilómetros de la etapa 15 del Tour de Francia en dos ocasiones y las lesiones lo obligaron a retirarse de la competencia, en su debut.

Higuita se enredó con la rueda trasera de la bicicleta de Bob Jungels, se paró, trató de volver al grupo, pero una vez más se cayó.



El ciclista colombiano no pudo seguir. Con lágrimas detuvo la bicicleta y se subió al carro del Education First, diciéndole adiós a la carrera.



En primera instancia, se temió por una fractura de muñeca y de los dedos, pero Higuita fue llevado al hospital, se sometió a varios exámenes y los resultados fueron positivos.



"Buenas noticias: Sergio (Higuita) no tiene fracturas en su mano. Debe recuperarse en poco tiempo. Gracias por los buenos deseos", señaló Jonathan Vaughters, mánager de la escuadra.



