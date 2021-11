El caso de Sergio Higuita da un nuevo giro

Sergio Higuita, luego de que su equipo amenazara con suspenderle el contrato por haber utilizado una bicicleta en una prueba recreativa de su próximo patrocinador, podio disculpas sobre lo sucedido.

Sucedió en el Giro de Rigo y en un video se ve a Higuita en un pique con Daniel Martínez, pero el ciclista antioqueño pilotea una bicicleta que no es la de su actual patrocinador.



Bora monta bicicleta Specialized, la que uso Higuita en la prueba recreativa, mientras debería de utilizar la Cannondale, que es la que debe usar hasta que su contrato finalice con el Education.

La escuadra tomó una decisión



Es una clara infracción al reglamento de la Unión Ciclista Internacional, que advierte que los pedalista deben lucir los uniformes y l equitación hasta que finalice su contrato.



Higuita se disculpó. Envió un mensaje al equipo en el que advirtió que lo hizo sin ninguna intención.



“Deseo ofrecer mis disculpas a todos los patrocinadores y al equipo. Cometí un error al montar la bicicleta equivocada en un evento público, pero no es así como quiero dejar este equipo o recordar mi tiempo aquí. Estoy feliz de que hayamos podido llegar a un acuerdo, y le deseo lo mejor al equipo en las próximas temporadas”, dio Higuita.



Su escuadra llegó a un acuerdo con el pedalista y no suspenderá el contrato con el corredor.



“El equipo llegó a un acuerdo mutuo con Sergio Higuita con respecto al problema reciente y no vamos a rescindir anticipadamente su contrato”, dijo el EF Education-Nippo.



