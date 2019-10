Sergio Higuita y su contribución a una marca del ciclismo colombiano

Sergio Higuita (Education First) logró el tercer lugar en el Giro del Emilia, Italia, que fue ganado por el esloveno Primoz Roglic, del equipo Jumbo-Visma y reciente ganador de la Vuelta a España.

Roglic se impuso con autoridad, en un final en el que se deshizo de sus adversarios al entrar en el último kilómetro de la subida final a San Luca para cruzar en solitario la línea de meta.



Roglic ganó con 14 segundos de ventaja sobre el canadiense Michael Woods y el colombiano.



A 16 segundos acabaron el holandés Bauke Mollema (Trek-Segafrwedo) y el español Alejandro Valverde (Movistar).



El reciente ganador de la Vuelta subió al escalón más alto del podio por duodécima vez esta temporada. La carrera se disputó sobre 207,4 kilómetros entre Bolonia y San Luca.



La subida a San Luca, que tuvo que ser completada hasta cinco veces durante la prueba, es un territorio familiar para Roglic, ya que a principios de este año allí ganó la contrarreloj de apertura del Giro de Italia.



"El equipo ha hecho un gran trabajo. Al final me tocó a mí terminarlo. Para ser sincero, hoy no tenía muy buenas piernas. Todos podemos estar muy contentos con el resultado. Esta victoria no habría sido posible sin mis compañeros” dijo Roglic.



Egan Bernal acabó en la novena casilla, mientras que Esteban Chaves fue 14.



El podio de Higuita es el octavo del ciclismo colombiano en esa competencia, que ha sido ganada por Carlos Betancur (2011), Nairo Quintana (2012) y Esteban Chaves (2016), año en el que Rigoberto Urán fue tercero.



El año pasado, Urán fue segundo detrás de Alessandro de Marchi. Urán cuenta con dos podios más, fue tercero en el 2017 y 2011.



Deportes