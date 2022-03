El ciclista colombiano Sergio Andrés Higuita se coronó campeón de la Vuelta a Cataluña 2022, luego de la última etapa disputada con salida y llegada en Barcelona, de 138 kilómetros, con seis pasos por el alto de Montjuic. La etapa la ganó Andrea Bagioli.

Como siempre esta última jornada fue nerviosa. La escasa diferencia entre Higuita y el segundo en la general, el ecuatoriano, Ríchard Carapaz, pues indicaba que no se podía dar largas a nada.





El equipo del líder, el Bora, se dedicó a controlar la jornada, a evitar que los hombres peligrosos para Higuita intentaran irse en una fuga que los perjudicara.

Numerosa escapada



Al final, se conformó una escapada en la que figuraron Steven Kruijswijk, Marc Soler, Dylan Teuns, Michael Storer, Sebastian Reichenbach, Quentin Pacher, Antwan Tolhoek, Giulio Ciccone, Louis Meintjes y Jesús Herrera, que llegaron a tener una diferencia de un minuto 20 segundos.



Una vez se entró en el circuito final, Kruijswijk y Pacher se escaparon del grupo de fugados, tomaron alguna ventaja, mientras que el lote del líder arropaba a los que en primera instancia intentaron fugarse.



Al frente del grupo líder se puso el equipo Bora, sus compañeros tomaron las riendas evitando alguna sorpresa, lo que le dio confianza al pedalista de 24 años.



A falta de 20 km, Ineos movió la carrera en busca de alguna salida de Carapaz, pero el Bora estuvo atento, al giual que el mismo Higuita, que se le pegó la rueda.



Nairo Quintana también estuvo atento, pues tenía a un segundo al portugués Joao Almeida, en la lucha por el tercer cajón del podio.

Hubo selección



A 12 km de la meta, Carapaz ataca, pero Higuita se le pega a la rueda, al igual que Nairo. El grupo se puede seleccionar.



Tobias Halland Johannessen era el más interesado en irse del pequeño grupo que se formó. Otro colombiano, Santiago Buitrago, intento irse, una vez capturaron a Kruijswijk y Pacher.



En el último paso por Montjic quedaron Higuita, Carapaz, Almeida, Juan Ayuso y O'Connor. Nairo no se les pegó a la rueda, pero llegó más adelante.



Higuita ajustó su primera victoria en el World Tour, la máxima categoría del ciclismo en el mundo, y su tercer podio, luego del segundo lugar en el Tour de California del 2019 y del tercero en París-Niza del 2020.



No solo el colombiano se quedó con la general, también fue el campeón de los premios de montaña y fue el mejor joven de la competencia.



De igual manera, el ciclista del equipo Bora le dio al país el triunfo 22 en esta categoría, en la que Colombia ha ganado las tres grandes: Giro de Italia, Tour de Francia y la Vuelta a España.



Colombia ha ganado cinco veces esta carrera, luego de los títulos de Hernán Buenahora (1998), Álvaro Mejía (1993), Nairo Quintana (1916) y Miguel López (2019) y Sergio Higuita (2022).



Clasificaciones finales

Etapa

1. Andrea Bagioli 3 h 18 min 09 s

2. Atila Valter m.t.

3. Fernando Barceló m.t.

4. Juan Ayuso m.t.

5. Dylan Teuns m.t.

6. Guillaume Martin m.t.

7. Nairo Quintana m.t.

8. Carlos Verona m.t.

9. Sergio Higuita m.t.

10. Ríchard Carapaz m.t.



General

1. Sergio Higuita 29 h 53 min 33 s

2. Ríchard Carapaz a 16 s

3. Joao Almeida a 52 s

4. Nairo Quintana a 53 s

5. Juan Ayuso a 1 min 08 s

37. Santiago Buitrago 26 min 17 s

41. Iván Sosa a 27 min 44 s

44. Esteban Chaves a 29 min 52 s

45. Sebastián Henao a 30 min 18 s

64. Diego Camargo a 45 min 28 s

65. Wínner Anacona a 46 min 34 s



Montaña

1. Sergio Higuita 28 pts



Joven

1. Sergio Higuita 29 h 53 min 33 s



