Sergio Higuita confirma que Urán no cambia de equipo para el 2021

El ciclista colombiano Sergio Andés Higuita regreso al país, luego de afrontar la segunda parte de la temporada en Europa, a la que calificó como 'frustrante' por todo lo que le paso, confirmó que se quedá en el Education First al igual que Rigoberto Urán.

Higuita arrancó el 2020 de la mejor manera, con el título en el nacional de ruta, en el Tour Colombia y el tercer lugar en la general de la París-Niza, prueba que terminó antes de lo previsto debido al brote de coronavirus.



Le puede interesar: (Rigoberto Urán cuelga la bicicleta por este año)



Después del confinamiento y del entrenamiento en rodillos viajó al viejo Continente en julio pasado con la ilusión de confirmar ese comienzo de año en las clásicas de las Ardenas, el Criterium Dauphiné y el Tour de Francia, pero no fue así.



Se cayó en el Dauphiné y en el Tour tuvo dos golpes que lo sacaron de la carrera. Luego se enfermó del estómago en las clásicas y llegó a un acuerdo con el equipo de no correr más.



"Es frustrante lo que ha pasado en esta segunda parte. Venía bien con esos triunfos en los primeros meses, pero cuando volví no tuve suerte, me caí y no pude responder como yo quería", señaló Higuita en una entrevista con el programa de Ciclismo se habla así de DIRECTV en la que participó EL TIEMPO.



"La caída en el Dauphiné me dejó mal, no pude dormir bien y perdí esa confianza para el Tour. Me repuse, llegamos a Francia con la idea de hacer un buen papel, pero me fui al suelo dos veces. Perdí en resultados, sin duda, pero gané en experiencia", contó Higuita.



El actual campeón nacional de ruta señaló que llegó a un acuerdo con el equipo con el fin de terminar la temporada, que le dejó coas buenas y muchas experiencias.



"En el Tour sufrió, me descolgaba, fue terrible, un desastre lo que pasó. Después del Mundial me enfermé para las clásicas y no me sentí bien, hablé con el grupo y les dije que tenía que parar y no correr más", indicó.



Sobre la salida de Daniel Martínez al Ineos, Higuita dijo que en el equipo se habían alegrado por el progreso del pedalista campeón del Criterium Dauphiné y ganador de una etapa en el Tour de Francia.



"Por una parte hubo alegría porque se va a un gran equipo, pero será una baja importante para la escuadra, porque es un corredor con mucho talento. Entendimos que era una buena decisión porque el equipo la situación está complicada y si se va, pues allá asegura una continuidad sin problemas", indicó.



Sergio Higuita confirmó que seguirá en el Education First, tiene contrato por un año más y al lado de Rigoberto Urán, que finaliza su parte contractual con el EF este año.



"Seguimos con Urán, continuamos. Claro, un año más para que me regañe, pero este equipo es muy tranquilo, el ambiente es muy bueno", aseguró.



Para el 2021 tiene claro su plan. Su primer objetivo serán las clásicas de las Ardenas y las de Italia del final de la temporada. Tiene en mente ir al Tour, pero los principales objetivos se los ha trazado en las competencias de un día.



"Han entendido que hay seis corredores con características de explosividad y en ese listado estoy yo, por lo que haremos un trabajo específico para esas competencia en la temporada que viene", concluyó.