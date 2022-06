El galés Geraint Thomas (Ineos) se llevó el título en la Vuelta ciclista a Suiza, este domingo al término de la octava y última etapa, una contrarreloj de 25,6 km en Vaduz (Liechtenstein) ganada por el joven belga Remco Evenepoel (Quick Step).

Thomas, especialista en las cronos individuales, fue segundo de la etapa, a tres segundos del ganador, y arrebató la victoria final al colombiano Sergio

Higuita, que había comenzado el día con el maillot amarillo de líder de la general.



Higuita, undécimo de la contrarreloj, acabó en la general a un minuto y doce segundos de Thomas.



El ciclista del equipo Bora rompió los pronósticos, a pesar de sus antecedentes, Higuita se defendió, partió como líder, y solo fue superado por Thomas.

Sin sorpresas

Sergio Higuita le ganó la posición en la general a Jakob Fuglsang que, en el papel va mejor al reloj, pero este domingo se inspiró y logró terminar de segundo en la general.



Ha sido una excelente temporada de Higuita, pues ganó una etapa y terminó en el segundo cajón del podio.



"Sabía que sería difícil en la contrarreloj. La diferencia entre los corredores mejor clasificados de la general no era tan grande y el recorrido era más adecuado para los especialistas en contrarreloj", dijo Higuita.



Y agregó: "Hice lo mejor que pude y al final fue suficiente para el segundo puesto general. Estoy contento con mi resultado, porque poder llevar la camiseta amarilla el último día y conseguir un puesto en el podio de la general es muy bonito y me da una motivación extra para las próximas carreras".



El pedalista colombiano de 24 años ajustó su segundo podio este año en una carrera del World Tour, la máxima categoría del ciclismo, luego de título en la Vuelta a Cataluña.



"Tuvimos un poco de mala suerte porque algunos corredores nuestros, como Aleksandr Vlasov, tuvieron que abandonar debido a una enfermedad, pero gracias a todos los que aún pudieron apoyarme aquí hasta el final", precisó Higuita.



No irá al Tour de Francia, allá estará Vlasov al frente del grupo, el ruso que salió de la Vuelta a Suizas siendo líder, expulsado por su positivo por el covid-19.



