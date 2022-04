Sergio Higuita se impuso en la cuarta etapa de la Vuelta a Romandía, que se llevó a cabo este spabado entre Aigle y Zinal (Val d'Anniviers), de 180 kilómetros, en la que el mejor colombiano es Einer Rubio (Movistar), 12 en la general que comanda Rohan Dennis.

Higuita aguantó en la última subida y en el final remató mejor que el resto e rivales, para el 1-2 en la fracción para el equipo Bora, luego del segundo puesto de Alexandr Vlasov.



Le puede interesar: (Egan Bernal: expertos contradicen el alta médica del ciclista)

Última carrera



“He sufrido mucho. He sentido muchas alergias respiratorias, gané, pero no han sido mis mejores días, estos días no he tenido buenas sensaciones.



El pedalista colombiano ajustó su tercera victoria en el World Tour de su carrera, luego del tiunfo en la etapa de la Vuelta a España del 2019 y del título de la Vuelta a Cataluña este año.



“En el arranque iba mal y les dije a mis compañeros de equipo que no iba bien. Queríamos la victoria, pero al final me encontré bien mejoré de mis males y alcancé a rematar de la mejor manera”, indicó Higuita.



En la general, el pedalista de 24 años es casilla 22 a 1 min 54 segundos. El mejor del Bora es Vlasov, tercero a 18 s de Dennis.



“Es mi última carrera antes de volver la Colombia y terminar mi primera parte de la temporada. Creo que Vlasov está bien y ojalá en la crono le vaya bien. Es un hombre que regula bien y esperemos tener buena general con él”, indicó el ganador de la jornada de este sábado en Suiza.



La carrera termina este domingo con una cronoescalada de 15 kilómetros.



Le puede interesar: (Egan Bernal: así le entregó el mando del Ineos a Ríchard Carapaz)



Deportes