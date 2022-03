El ciclista colombiano Sergio Andrés Higuita se coronó campeón de la Vuelta a Cataluña 2022, luego de la última etapa disputada con salida y llegada en Barcelona, de 138 kilómetros, con seis pasos por el alto de Montjuic.

“Muy feliz. Supimos controlar la diferencia. Las fuerzas vienen bajas, veníamos con fatiga porque desde el primer día fue duro. Cerramos una gran semana”, dijo el campeón.



Higuita ajustó su primera victoria en el World Tour, la máxima categoría del ciclismo en el mundo, y su tercer podio, luego del segundo lugar en el Tour de California del 2019 y del tercero en París-Niza del 2020.

Atnto a los ataques



“Esperaba ataques de todos, de Carapaz, Juan Ayuso, de Joao Almeida, de Nairo y se vieron al final. Se pudieron controlar las diferencias y se pudo dar para el grupo”, contó Higuita.



No solo el colombiano se quedó con la general, también fue el campeón de los premios de montaña y fue el mejor joven de la competencia.



“El triunfo es especial, había hecho podios, pero no habíamos ganado en el World Tour, pero esto es otro nivel”, señaló el corredor de 24 años.



De igual manera, el ciclista del equipo Bora le dio al país el triunfo 22 en esta categoría, en la que Colombia ha ganado las tres grandes: Giro de Italia, Tour de Francia y la Vuelta a España.



Colombia ha ganado cinco veces esta carrera, luego de los títulos de Hernán Buenahora (1998), Álvaro Mejía (1993), Nairo Quintana (1916) y Miguel López (2019) y Sergio Higuita (2022).



“Pasé mala noche, no pude dormir, estaba muy cansado, pero cuando estás de líder la mente saca fortaleza. Hoy hice la etapa con el corazón. Carapaz trato de irse, pero todos estábamos con pocas fuerzas”, finalizó.



Y agregó: "La clave fue la etapa del sábado. Un gregario de Carapaz se puso al frente, salté con ellos, el grupo se movió y se nos dio. Tomé el reto con Ríchard, pero lo más importante era atacar. Me gusta ser combativo, ir a bloque", dijo.



Higuita confirmó que su gran reto será la Vuelta a España y que ahora hará las clásicas de las Ardenas y la Vuelta a Romandía.



