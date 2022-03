El ciclista colombiano Sergio Higuita fue aclamado por haber ganado su primer título en el World Tour. El deportista obtuvo la victoria en la Vuelta a Cataluña 2022, venciendo a Richard Carapaz y a Joao Almeida, hazaña que le mereció una gran fortuna.

Su triunfo en la categoría más alta del ciclismo sumó a Higuita en la lista de los colombianos más alabados del gremio, en la cual se destacan Nairo Quintana, Esteban Chaves, Rigoberto Urán, Sergio Henao, Santiago Botero, Daniel Martínez, Egan Bernal y Carlos Betancur.



Con el premio en la Vuelta a Cataluña, el antioqueño logró obtener un capital mayor a los 20.000 euros (más de 83 millones de pesos), los cuales corresponden no solo a su triunfo sino a los buenos resultados que obtuvo a medida que fue avanzando en la competencia.



Tan solo con su primer puesto, Higuita obtuvo 14.000 euros, (más de 58 millones de pesos). El resto del dinero lo ganó en las diferentes etapas de la carrera.



Por haber sido campeón de la montaña y el ganador de los jóvenes, el deportista obtuvo 1.000 euros (más de 4 millones de pesos) por cada título, es decir, 2.000 euros (8 millones de pesos) en los dos triunfos.



Adicionalmente, el antioqueño ganó 400 euros (1,6 millones de pesos) por haber quedado en el quinto puesto en la primera etapa; 500 euros (2 millones de pesos) por su cuarto lugar en la tercera etapa y 1.000 euros (4 millones de pesos) por su tercer lugar en la etapa cuatro.



No obstante, Higuita también obtuvo 2.000 euros (más de 8 millones de pesos) por haber quedado de segundo en la sexta etapa y, por último, ganó 200 euros (más de 800 mil pesos) por su noveno puesto en la etapa número siete.



En total, Hihuita acumuló la suma de 20.100 euros (83,8 millones de pesos) en su participación en la Vuelta a Cataluña 2022.

