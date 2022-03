Sergio Higuita (Bora-Transgohe), de 24 años, se considera un ciclista versátil, una característica que le permitió ganar una de las ediciones de la Vuelta a Cataluña más atractivas de los últimos tiempos, en la que prácticamente no hubo ningún momento de respiro.

Higuita, dos días después de su victoria, habló sobre su experiencia y el futuro que le espera en la presente temporada.



El primer título. Estuve cerca en California y en París-Niza, pero nunca fui líder y no pode ganar. Este año mi meta era ganar una WT de una semana. Era posible, la condición era buena, mucho más maduro y lo hemos hecho.

El nuevo equipo



El Bora. Soy uno de los líderes del equipo para las carreras y con la experiencia que he tenido, pues entiendo más del tema. Desde los nacionales de ruta sabía que lo tenía que hacer y ahora me resta es seguir la ruta que nos hemos trazado.



Lo que viene. Tengo que aprovechar que estoy en buena forma en el País Vasco. Vamos a llevar un equipo bueno y espero ir por una etapa y pelear la general. En Romandía también quiero ir a ganar la general.



La ofensiva. No esperaba el ataque. Las cosas se dieron. Salió un ciclista del Ineos y me pegué. Cuando Carapaz y yo quedamos solos sacamos un minuto y decidimos irnos, probar. La carrera ese día no se iba a ir tan rápido en el pelotón porque era peligroso, carretera angosta y era difícil perseguir.

La Vuelta a España

La meta en la Vuelta. El ideal siempre es ir bien, llegar bien. El sueño es ganar una Vuelta a España o un Giro de Italia. Este año intentaré ganarla y si no es así lo seguiré intentando. Estarán varios de los mejores y no será fácil.



Balance en el Bora. He hecho buenas carreras y el balance es excelente. Me han dado mucho confianza, que tiene sus preparadores internos, todo lo analizan bien. Llevan todo bien medido, eso me da confianza. Una semana antes de cada carrera envían el plan de cada ciclista, de lo que se hará, eso es organización. Se anticipan a todo y eso da mucha tranquilidad.



Higuita en un equipo renovado. Es una nómina muy completa. No solo contrataron gente para tres semanas, sino para ganar etapas, ir por la camiseta verde como Sam Bennett, quieren tener un grupo versátil. Lo que quieren es hacer bien las etapas llanas, el embalaje y otros para las grandes vueltas. Me siento preparado para la Vuelta a España, ya con tres grandes uno va sintiendo más madurez, se puede llevar el cuerpo a un límite más fuerte. En España estarán dos líderes, no sé si Jai Hindley o Aleksandr Vlasov, vamos a ir por el título de la Vuelta.



Egan Bernal. Entre los colombianos nos hacemos mucha fuerza. Él es uno que aporta mucho al ciclismo del país. Me alegra por la persona. Casi lloro el día del accidente. En poco tiempo ya está en la bicicleta, es un hombre fuerte. Va a volver más fuerte, los campeones llevan eso por dentro.



