Sepp Kuss, el gregario que se rebeló, es el nuevo campeón de la Vuelta a España. Este coequipero derrotó al campeón del Giro de Italia, Primoz Roglic, y al del Tour de Francia de este año, Jonas Vingegaard, sus compañeros en el poderoso equipo Jumbo-Visma, que dominó a su antojo la carrera.



Nació en Durango, Colorado (Estados Unidos), el 13 de septiembre de 1994. Fue ciclista en la universidad de ese estado y obtuvo cuatro campeonatos nacionales en XC (2014 y 2015). Dos años más tarde se graduó de publicidad en ese claustro.

Viene del esquí

Llegó al ciclismo por accidente. Su padre, Dolph Kuss, hizo parte del equipo de esquí nórdico de Estados Unidos en la década del 50, fue técnico entre 1963 y 1972 y estuvo en los Juegos Olímpicos de Invierno en Innsbruck, Austria (1964) y Sapporo, Japón (1972).



Sabina es la mamá de Sepp. Fue instructora de esquí de fondo y estuvo en los mundiales para veteranos. El niño practicó el esquí, el patinaje sobre el hielo y el ciclomontañismo. Fue 36 en la carrera de fondo del Campeonato Mundial de Ciclismo de Montaña UCI 2014 en Lillehammer, Noruega, en la categoría Sub-23.

Se pasó a la ruta y en el 2016 llegó al equipo Rally Cycling. Se lució en el Tour de California del 2017, lo que llamó la atención del Jumbo-Visma, que en esa época se llamaba Team LottoNL-Jumbo, y lo firmaron para el 2018.

Con recorrido

Ha disputado 12 grandes vueltas: Giro de Italia (2), Tour de Francia (4) y Vuelta a España (6), y comparte su vida con Noemi Ferre, exciclista española con quien se casó el 22 de octubre de 2022 en Mas Palau Blanes. Viven en Andorra, España. Habla inglés, alemán y español, lo que le sirvió para venir a Colombia.



Tiene solo nueve triunfos como profesional, dos etapas en la Vuelta (2019 y 2023), una en el Tour de Francia (2021) y otra en el Criterium Dauphiné (2020).



Este año ha estado en las tres grandes y se convirtió en el quinto ciclista en la historia en terminar en el Top 15 del Giro, Tour y Vuelta en un mismo año, algo que solo habían hecho Alejandro Valverde (2016), Eduardo Chozas (1991), Gastone Nencini (1957) y Rafael Geminiani (1955).



Durante las tres semanas batalló incansablemente por ganar la carrera, incluso, contra sus propios compañeros, Vingegaard y Roglic, quienes fueron sus fuertes rivales una vez Remco Evenepoel perdió en una jornada más de 27 minutos.



Kuss comenzó a labrar su victoria en la sexta jornada de la competencia, la que unió a Vall dUixó y el Observatorio Astrofísico de Javalambre, de 183 kilómetros, en la que se metió en una fuga y al término de la misma, se enfundó la camiseta roja de líder.



Ese día, les sacó 2 minutos y 52 segundos a sus compañeros de equipo y máximos favoritos, mientras que Evenepoel dejó en meta tres minutos y 24 segundos.



La otra etapa clave fue la contrarreloj. A esa llegó con una diferencia de 2 minutos y 22 segundos sobre el belga, y a Roglic le sacaba 2 minutos y 29 segundos, y 2 minutos y 23 segundos a Vingegaard.

Sepp Kuss. Foto: EFE

Se creía que al final de esa fracción el decorado de la general cambiaría, pero no fue así. Kuss se mantuvo firme en el primer lugar y los expertos hombres al reloj tuvieron que conformarse con verlo de líder.

De ahí en adelante todo fue un ‘problema’ para el Jumbo-Visma, que veía cómo su gregario de oro se encaramó en la general y no se dejó bajar de ahí en ese esfuerzo al reloj de 25 kilómetros en el que claramente estaba en desventaja.



Aguantó las etapas de montaña. Nunca cedió el tiempo requerido para perder el primer puesto y al final llegó a Madrid a celebrar su primera victoria en una grande.



Desde hace tres años viene a Colombia. Su señora hace parte de un grupo de personas que se encarga de llevar y traer ciclistas a varios países y uno de los destinos es nuestro país.

Por curiosidad

Es un enamorado de la gente, de las montañas, de la comida, así poco la consuma, porque sus costumbres se lo impiden, pero siempre designa a esta nación para venir a entrenar y estar con sus amigos.



Cuando terminó la Vuelta, una vez de haberse bajado del podio como campeón y de recibir todos los honores que se mereció, Kuss tuvo palabras de agradecimiento con los colombianos, personas a las que lleva en sus entrañas.

Sepp Kuss y un desayuno muy colombiano. Foto: @seppkuss

“Iré, volveré. Recuerdo que me quieren como a un hijo y hoy recuerdo a su gente, a las frutas, a los estupendos sitios por los que hago mis entrenamientos. No tengo sino palabras de agradecimiento a la gente que nos ayuda cuando visitamos esa hermosa región”, dijo.



Y no es para menos. Siempre tiene un cerrado grupo de ciclistas que lo acompañan en sus prácticas, sin importar las horas encima de la bicicleta, el clima o las circunstancias del camino.



Siempre que viene lo hace con su señora, quien es la que le maneja todo, es su confidente, la que lo apoya, la que le indica lo que debe hacer.



“Lo conocí la primera vez que vino y me pareció un hombre muy profesional. Recuerdo que hacía recorridos de entrenamientos de ocho horas y eso me impresionó”, le contó a EL TIEMPO el exciclista colombiano Mauricio Ardila.



A comienzos del 2023, Kuss volvió como ha sido costumbre. Juan Camilo Sierra es el hombre que se encarga de acompañarlo en sus entrenamientos, el que se traza las rutas, el que le pasa la alimentación, el que lo guía y quien le recomienda los trazados, aunque Sepp ya los conoce bien.

Sierra vive en Mariquita, Tolima, y acostumbra a ser el hombre de confianza de varios pedalistas colombianos y Kuss le brindó toda su confianza.

Dieta estricta

“Es un admirador de Colombia. Dice que le encanta venir por la gente, la comida y sobre todos por las montañas y la ruta”, cuenta Sierra.

Su primer aterrizaje en tierras antioqueñas fue un experimento. Llegó al oriente en busca de conocer esa tierra de la que le habían hablado varios ciclistas colombianos.



La expectativa era grande, pero cada vez que pasaron los días, se sintió como en su casa. “Hace dos años vino y se quedó enamorado del país. Este año estuvo tres semanas entrenando por el oriente antioqueño, siempre lo hace por ese sitio”, precisó Sierra.



Kuss es un ciclista sencillo, consagrado. Cumple al pie de la letra las indicaciones que le envían sus entrenadores del Jumbo-Visma. Siempre viene con su señora, a quien también le gusta mucho el país.

Sepp Kuss y Juan Camilo. Foto: @juancamilosierra

Sepp Kuss no admite salirse de sus parámetros. Tiene un plan de alimentación estricto. No come nada con azúcar, mide las cantidades, pesa lo que va a comer y no admite en su dieta pan y gaseosas, más bien sí un buen pedazo de proteína, mucha fruta, ensalada y aguacate.

El día de descanso

Sierra cuenta que el único día que más o menos se sale de la cotidianidad es cuando descansa. Sale hora y media en bicicleta, relajado, sin esfuerzos y saca tiempo para tomar café, comerse una torta o un helado.



Este año su visita al país fue particular. Por primera vez habló de la intención de ganar una grande. Con la gente que salía a entrenar habló de que el trabajo que hacía, primero, era para cumplir su rol de gregario con Roglic en el Giro y con Vingegaard en el Tour.

“Le dije que con esos números podía ganar una grande y me contestó que eso quería, que para eso trabajaba. Es muy reservado, pero tocamos ese tema. Lo vi más enfocado en ganar que en ayudar. Entrenaba con mucha determinación”, contó Sierra.



Noemi es la que está siempre a su lado. Desde que se levanta hasta que se acuesta es quien está encima de todo lo de su marido.



No tienen todavía hijos. Hace poco llegó a la familia Bimba, un perro al que llevan a todas partes, incluso, estuvo con ellos durante toda la Vuelta a España.

Primoz Roglic (izq.), Sepp Kuss (centro) y Jonas Vingegaard. Foto: EFE

“La mujer es buena gente. Hemos socializado mucho. A ella le encanta Colombia, el servicio que se les presta. La verdad es que son unos agradecidos con el país. Dicen que la variedad de frutas que hay es excelente para su dieta”, relató Sierra.



Durante las tres semanas en el país entrenó recorridos de más de 200 kilómetros y siempre habla maravillado de poblaciones, como Sonsón, Abejorral y Guatapé. Las subidas que más le gustan son la Catedral y el Escobero.



Es un ciclista que le gusta la aventura. Cuenta Sierra que una vez le tocó parar para hacer una necesidad, pero a pesar de advertirle a Kuss que lo esperara, no le hizo caso. Sepp se le perdió y Juan Camilo, angustiado porque no lo encontraba, no tuvo más remedio que volver al hotel.



“Estaba asustado, pues le pudo haber pasado algo. Fue un entrenamiento de más de 200 kilómetros. Entré al hotel cuatro horas después y vi que él ya había llegado”, contó. “No te preocupes, ya me conozco el terreno”, le dijo el estadounidense.



Hace poco llamó a Juan Camilo y le dijo que ya estaba planeando su regreso a Colombia y que quería ir a entrenar por el páramo de Letras. Así es Sepp Kuss, el nuevo campeón de la Vuelta a España, un enamorado de Colombia.

Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel