Roban y golpean a ciclistas de la Selección de Barbados en Bogotá

Josh Kelly y Gregory van der Pool son dos ciclistas de la Selección de Barbados, que este miércoles fueron robados y golpeados en medio de las protestas en Bogotá.



Los dos deportistas salieron a realizar su entrenamiento y se vieron en medio de una difícil situación de orden público en la capital del país.



Fueron atacados en medio de las manifestaciones. Los agredieron y les quitaron las bicicletas de alta gama.



Los dos pedalistas fueron trasladados a una estación de policía como medida de protección.



Desde hace unos cinco años vienen a entrenar en Bogotá. Llegaron en el mes de marzo, alquilaron un apartamento en el barrio Antonio Nariño y hasta ahora no se habían presentado problemas con ellos.



Hablan poco español y EL TIEMPO conoció que fueron atacados y amenazados con armas blancas, pero no presentan heridas de consideración.



Otro integrante del equipo se salvó de los golpes y del robo de la bicicleta, porque tomó la decisión de no ir a entrenar este miércoles.



La policía está al frente de la situación, pero se sabe que no será fácil identificar a las personas que los agredieron, pero sí será clave para ellos recuperar las bicicletas para seguir entrenando.



