Egan Bernal, por fuera de la nómina de Colombia en Mundial de Ciclismo

La Federación Colombiana de Ciclismo oficializó la nómina que irá al Mundial de este deporte en varones élite, a disputarse entre el 24 y el 27 de septiembre en Ímola, Italia.

El grupo estará integrado por Miguel Ángel López, Rigoberto Urán, Hárold Tejada, Daniel Martínez, Nairo Quintana, Esteban Chaves, Sergio Higuita y Sergio Luis Henao. Egan Bernal quedó por fuera de la convocatoria mundialista.



En primera instancia, el certamen debía realizarse en Suiza, pero la problemática de salud de la que el mundo no se ha liberado por el nuevo coronavirus lo impidió.



Francia e Italia se mostraron interesados en hacer el Mundial, hasta que Ímola fue seleccionada.



La ruta tiene subidas duras, pero no termina en alto, y a favor los seleccionados por Carlos Mario Jaramillo hay que decir que llegarán con ritmo, tras su participación en el Tour de Francia.



