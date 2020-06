Buscan bicicleta extraviada del campeón Daniel Martínez

El campeón colombiano contrarreloj, Daniel Martínez, denunció que su bicicleta se extravió este fin de semana en carreteras de Cundinamarca.

Martínez viajaba en su vehículo desde Rionegro hacia Vergara, en Cundinamarca, cuando se percató de que su bicicleta no estaba.



"La traía para adelantar mis entrenamientos. La última vez que la vi fue en Guaduas, llovía fuerte entonces no se veía bien. No sé si se cayó o se la robaron. La policía está en la labor de búsqueda", dijo el ciclista.

Daniel Martínez. Foto: www.revistamundociclistico.com



Se trata de una bicicleta contrarreloj marcas Cannondale, que el pedalista necesita para sus entrenamientos.



Martínez fue segundo en el pasado TOur Colombia, detrás de Sergio Higuta.



