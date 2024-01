Santiago Umba, el pupilo de Nairo que llega a las ‘grandes ligas’ del ciclismo mundial

Se disputaba la séptima etapa del Tour de l’Avenir del 2017. La Selección Colombia tenía fincadas las esperanzas en uno de sus corredores, un pedalista joven, de tan solo 18 años, que despuntaba en Europa y tenía todas las ganas de hacerse conocer, ganar una etapa y pelear por la general.



Abner Santiago Umba López, que nació el 20 de noviembre del 2022 en Arcabuco, Boyacá, hacía su primera carrera con la Selección. Iba en el grupo puntero y cuando faltaban 50 kilómetros para el final de la fracción tuvo un serio inconveniente.

Umba López se vio en el piso. No supo qué fue lo que pasó, pero lo claro es que fue a parar contra las vallas policiales que cerraban el paso de los carros.



Un dolor impresionante se apoderó de él. No podía ni respirar. Trató de levantarse, subirse a la bicicleta y emprender la persecución del grupo, pero no fue posible. El brazo izquierdo no respondió, y fue atendido por los médicos de la carrera.

Lo subieron a la ambulancia y se lo llevaron para el Hospital de Coulommiers. Los médicos los recibieron, lo enviaron a la sala de rayos X y una vez salió la radiografía se confirmó lo peor: “Fractura de radio”. Fue todo para él. Entró al quirófano y salió pocas horas después, pero su estado de ánimo no fue el mejor.



“Yo estaba bien. Era una de mis mejores temporadas y tenía todo para ser figura de la carrera, pero llegó el accidente y tuve que parar unos días”, recordó el corredor que se estrena este año con el equipo Astana.



Ese hecho lo tumbó. Pensó que había sido todo para él en el ciclismo. Varios equipos lo seguían de cerca, pero esa fractura le impidió llegar más pronto a las ‘grandes ligas’, a la élite del pedalismo.



“Me dio miedo, porque no sabía qué podía seguir. Estaba bien, los resultados eran buenos, pero los equipos se espantaron. Casi que me tocó comenzar de cero”, declaró a EL TIEMPO.

No era para menos. Había sido cuarto en la Vuelta al Táchira, ocupó el mismo lugar en el Tour Alsace y fue tercero en el Tour de Savoie, pero esa caída lo perjudicó.

Hoy, Umba recuerda esos tristes días, pero advierte que todo fue por algo. Han pasado los años, ya tiene 21 y un contrato firmado con Astana.

Nairo, la clave

Santiago Umba. Foto: Archivo particular

Juan Libardo Umba y María Susana López son sus padres. Juliet, Ana María y Juan Alejandro son sus hermanos. Su padre se gana la vida como conductor de camión, y su mamá es la encargada de los quehaceres de la casa.



La primaria la cursó en la Institución Educativa Castro Martínez y se graduó de bachiller en el colegio Alejandro Humboldt. Ni fue el mejor estudiante, pero tampoco el peor.

Cuenta que su infancia fue normal, sin contratiempos. No tuvo problemas, su familia nunca pasó necesidades.



“Vengo de una familia sencilla, trabajadora y humilde. Me gustaba el deporte, practicábamos el baloncesto, jugué fútbol, voleibol y hasta salté la cuerda”, advirtió Umba.



Y agregó: “Me gusta leer, distraerme. Soy inquieto por saber lo que pasó en la vida y por eso leo bastante y veo películas”.



El fútbol fue un trampolín para llegar al ciclismo. Iba en bicicleta a los entrenamientos y comenzó a gustarle más el deporte de las bielas y los pedales que darle patadas a un balón.



Juan Libardo era un aficionado al ciclismo, como son la mayoría de los boyacenses. Montaba en bicicleta y con sus hijos veían las carreras por televisión, cuando a él le quedaba tiempo.

“La primera bicicleta me la compró él. Desde niños montábamos. No entendía que el ciclismo lo iba a tomar como profesión. Luego crecí, me gustó cada día más y me mentalicé para salir adelante”, contó.

Santiago Umba, ciclista colombiano. Foto: Fedeciclismo

Cuando tenía 11 años fue a una competencia que se celebra en las ferias y fiestas de Ventaquemada, Boyacá, y terminó en la cuarta casilla. Allí no solo se dio cuenta de que el ciclismo podía ser lo suyo, sino que se hizo amigo de sus rivales, a los que derrotó. Todavía mantiene contacto con Andrés Mancipe y Johan Costo, con quienes corrió en las categorías infantil, juvenil, y sale a entrenar con ellos.



Por esa época conoció a Nairo Quintana, su paisano, el ídolo de los oriundos de Boyacá, el ciclista que la rompía en Europa. Juan Libardo y Luis Quintana, el papá de Nairo, eran amigos.



Varias veces, Umba le prestó la moto para que lo acompañaran a los entrenamientos, los que el campeón del Giro de Italia del 2014 y de la Vuelta a España del 2016 cumplía con otro ciclista de la región, Cayetano Sarmiento.



“Se perdió el contacto con los Quintana, pero alguna vez me lo encontré entrenando, lo acompañé en varias ocasiones cuando preparaba el Tour y ya me conocía. Recuerdo sus consejos, siempre trató de ayudarme y en esas habló con su empresario, Giuseppe Acquadro, con quien me recomendó”, dijo Umba.



La recomendación surtió efecto. Acquadro vio sus números y habló con el italiano Gianni Savio, quien conoce al dedillo a los pedalistas colombianos, pues ha tenido a varios en su escuadra, como Egan Bernal.



Savio aprovechó su paso por Colombia. Lo vio correr en la Vuelta del Porvenir, en Rionegro, y le dio el aval para contar con él. Allá estuvo por tres años; del 2021, cuando se cayó en Francia, hasta el 2022 y el año pasado estuvo con el mismo DT en la fusión del GW Shimano con el Sidermec.

Su segundo año en Europa fue bueno, pero él esperaba más. Umba disputó varias pruebas al lado de corredores importantes; de los equipos del World Tour, como en el Giro dell’Appennino, Castilla y León, Giro della Toscana y logró hacer parte del lote en el Giro de Lombardía, su primera gran prueba de marca mayor, en la que terminó de 88.

“Ese año tuve la oportunidad de correr al lado de Vincenzo Nibali, Thibaut Pinot, Bauke Mollema y me sentí bien. Claro, uno se pone nervioso, pero en la carrera se mete en el cuento y se olvida de eso. Uno no se deja, soy competitivo con cualquier corredor”, advierte.

Grandes metas

Un año después, el equipo de Savio se acabó, pero Umba tenía contrato por una temporada más con él. Nació la idea de ir con el GW Shimano, y Umba se destacó. Fue cuarto en la Vuelta de la Juventud y 11 en el Giro dell’Appennino, en sus mejores figuraciones.



“Soy un corredor completo. Subo bien, no soy el mejor escalador, tengo punta de velocidad, soy explosivo. Me gustan y me va bien en las carreras de una semana; por ahora, ya con la madurez, iré mirando las de las tres semanas”, señaló.



Desde antes de mitad del año pasado se comenzó a hablar de su opción de ir al Astana, al lado de su compatriota Harold Tejada, y a finales de la temporada se concretó el paso, se confirmó todo.



“Es un muchacho que ha corrido en Italia. Cuando el equipo ha preguntado de tener un joven, los vimos y nos decidimos por él. Queremos que coja experiencia, ir poco a poco, es un escalador y creo que va a dar mucho”, le dijo a EL TIEMPO Giuseppe Martinelli, uno de los técnicos del Astana.



Santiago Umba tiene varios objetivos; primero, seguir aprendiendo. Es un equipo que brinda oportunidades a los jóvenes, pero sabe que tiene que aprovechar que el grupo no tiene líderes sólidos, solo cuenta para eso con Alexey Lutsenko, y pare de contar.

Está cerca de correr el Giro de Italia, su primera grande, pues integra el grupo de reserva y dependerá de los resultados en la primera parte del año para que se gane el cupo, pero no tiene afán, porque sabe que debe tener los pies en la tierra y estar tranquilo, como se lo dijo alguna vez Nairo.



“Es mi ídolo. Ha sido el corredor que hemos visto crecer ganando, es de la región. Es uno de lo que admiro, he seguido a Peter Sagan y a Julian Alaphilippe, que tiene mucha clase. Uno sueña ganar una competencia de tres semanas, alguna clásica, la Strade Bianche, y un Mundial. Ojalá lo consiga”, sentenció un Umba.



El joven boyacense espera con ansias el arranque de su año enfundado en la camiseta azul del Astana para demostrar su clase y convencer del todo a sus técnicos y a sus compañeros.



Será uno de los guías del británico Mark Cavendish en Colombia, un hombre con experiencia y que hace su último año en el ciclismo profesional. Nada más y nada menos el hombre que ha igualado el récord de etapas ganadas en el Tour de Francia al lograr su triunfo 34, al igual que el gran Eddy Merckx.



Umba quiere abrirse camino en el World Tour y dice que no va a decepcionar a un Nairo Quintana que levantó el teléfono y le consiguió trabajo en Europa.





LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

@LisandroAbel

