Santiago Buitrago 'voló' en la contrarreloj individual de la Vuelta al País Vasco

Santiago Buitrago fue el mejor colombiano en la primera etapa de la Vuelta al País Vasco, una contrarreloj individual de 10 kilómetros, ganada por el esloveno Primoz Roglic, primer líder.

Se ve que Buitrago ha trabajado en la bicicleta especial para estos tramos, pues el tiempo de 12 minutos y 58 segundos es muy bueno de cara al resto de la competencia y a las etapas de alta montaña.

El mejor

Roglic ganó la jornada con guarismo de 12 minutos y 34 segundos, mientras que Buirtrago perdió con él por solo 24 segundos, con Juan Ayuso cedió solo ocho, con Remco Evenepoel perdió solo 13 s y con Jonas Vingegaard quedó a nueve s, en una excelente jornada.

"Simplemente me caí, la rueda se deslizó, todo pasó muy rápido. No creo que haya corrido demasiados riesgos, pero en 10 kilómetros quieres tomar las curvas lo más rápido posible. No es un error de dirección, tal vez simplemente me lancé demasiado en las curvas y por eso mi La rueda delantera patinó", dijo Evenepoel.

Y agregó: "Ya dije de antemano los aspectos técnicos de esta crono. No era demasiado peligrosa, no. Había otras opciones, pero yo no soy el diseñador del recorrido. Tú mismo tomas riesgos. Si te caes, es tu culpa. Fue mi culpa"

Roglic puso haber ganado por más tiempo, pero en el final se desvió, se fue por la calle de los carros oficiales y mientras se devolvía perdió unos 10 segundos.

Las diferencias entre los favoritos son cortas, lo que hace prever que la competencia será muy cerrada, por ende el éxito está garantizado.

Brandon Rivera también hizo una buena jornada, pues solo perdió 33 segundos con un Roglic inmenso, que quiere dar el golpe en esta prueba tras no encontrarse en su mejor forma en París Niza, en la que terminó de décimo.

Este martes la segunda jornada entre Irun y Kanbo, de 160 kilómetros, con un premio de montaña de tercera categoría.

Claisficaciones

Etapa y general

1. Primoz Roglic 12 kin 34 s

2. Jay Vine a 7 s

3. Mattias Skjelmose a 10 s

4. Remco Evenepoel a 11 s

5. Jonas Vingegaard a 15 s

6. Kevin Vauquelin a 16 s

7. Juan Ayuso m.t.

8. Maximilian Schachmann m.t.

9. Ethan Hayter a 19 s

10. Ion Izagirre a 21 s

14. Santiago Buitrago a 24 s

23. Brandon Rivera a 32 s

54. Rigoberto Urán a 49 s

127. Esteban Chaves a 1 min 23 s