Colombia está representado por cuatro ciclistas en el Giro de Italia, que hoy afronta su segunda jornada, y uno de ellos, Santiago Buitrago, hace su segunda participación, su 2023 ha sido muy bueno y espera reeditar lo que ha hecho este año en esta, su segunda oportunidad en esta competencia.

Buitrago viene de ser 12 en la general del Giro del año pasado, de ganar una etapa en el final en Lavarone, luego de 168 kilómetros.

(Rigoberto Urán y Santiago Buitrago: muy buen arranque en el Giro de Italia)(Shakira y Piqué, 'otra vez juntos', protagonistas de otro éxito, video)

La muy tiene clara



Tiene 23 años y en primera instancia tendrá que ayudarles a Damiano Caruso y a Jack Haig para la pelea por la general, pero el bogotano tendrá alguna libertad para hacer su carrera.



Su temporada ha sido muy buena. Ha disputado cinco competencias y en tres de ellas ha sido podio: fue tercero en Saudí Tour, en la Vuelta a Andalucía y en la clásica Lieja-Bastoña-Lieja, ‘La decana’, la competencia más antigua del ciclismo en el mundo, y eso le da dado.

Facebook Twitter Linkedin

Santiago Buitrago Foto: Prensa Giro de Italia



Su equipo, Bahrain, sufrió una gran baja, la de Gino Mader, quien por culpa del covid.-19 no podrá estar, pero eso le abre la posibilidad a Santiago Buitrago para figurar. EL TIEMPO habló con él.



¿Qué analiza de este Giro?

Voy muy motivado. Serán tres semanas complicadas y llegamos en buena condición. Hay que ir y disfrutar, dar lo mejor, por mí, por el equipo. El trabajo está hecho y los resultados tienen que llegar.



¿Cuál en su meta?

Ayudarles a los líderes del equipo, a Caruso y a Haig a subir en la general, pero tendré un rol un poco más libre. Lo que se puede conseguir dependerá de cómo esté la carrera. Son tres semanas y hay qué ver cómo se va día a día.

Facebook Twitter Linkedin

Podio de la Lieja, de izq. a der.: Santiago Buitrago, tercero; Remco Evenepoel, campeón; Thomas Pidcock, segundo. Foto: EFE



¿Va por la general o por una etapa?

Hay que ver si después de la primera semana se luchará por la general o se peleará por etapas, antes es difícil, pues los objetivos no son tan realistas.

"Roglic y Remco no son super humanos, no son extraterrestres y se les puede hacer daño". FACEBOOK

TWITTER



Hay mucha contrarreloj…

Desde el año pasado sabemos lo que nos espera. Venimos trabajando en las cronos, hemos invertido en el tema aerodinámica, con casos especiales, un material diferente. Ganar será complicado, pero lo clave es reducir al mínimo las pérdidas.



¿Y en la montaña?

hay etapas claves. Hay jornadas con más de 5.000 mil metros de desnivel y se puede hacer daño Cada semana tiene etapas especiales, pero la tercera es la clave.



¿Cómo derrotar a Roglic y a Remco?

Hay que aprovechar las oportunidades. Son los grandes favoritos, pero se les puede ganar. Primoz Roglic y Remco Evenepoel no son super humanos, no son extraterrestres y se les puede hacer daño.



¿Cómo?

En el Giro cada equipo lleva su estrategia. Hay que platear batalla, no podemos ir a esta carrera pensando en que hay que pelear por el tercer puesto. Si esa es la idea entramos perdiendo. Hay que luchar por la victoria del Giro y hay que aprovechar las opciones que se tengan.

¡Llegó el bogotano!



Santiago Buitrago marcó en línea de meta 23:20 en su máximo esfuerzo en la CRI del #Giro



¡Vive la Corsa Rosa a través de #GiroDeItaliaEnDSPORTS! pic.twitter.com/HowD2P7top — DSportsCo (@DIRECTVSportsCo) May 6, 2023



¿Cuáles son las etapas clave?

Las de la tercera semana. Esa con final en Tres Cimas de Lavaredo es bien difícil, hay 5.000 metros de desnivel y varios premios de montaña. La cronoescalada me gusta mucho y allí estará la clave. Me gustaría estar cerca de ganar en esas jornadas.

"Super contento con un ‘top’ 10 o un ‘top’ 5, son objetivos realistas". FACEBOOK

TWITTER



¿De qué le sirve en el Giro ese tercer puesto en la Lieja?

Es un monumento y hacer el podio en una carrera de esas es importante después de lo realizado este año, por so llego al Giro muy motivado. Tengo menos presión que el año pasado, pues con lo que he hecho este año me doy por bien servido.



¿Qué confianza le da lo que hizo en el 2022?

Eso me da tranquilidad para no sentir esa presión, pero eso ya pasó, este es un nuevo Giro, un nuevo reto y quiero afrontarlo con mayor determinación, de querer hacerlo de la mejor manera. Quiero mejorar lo del año pasado y este año son nuevos objetivos.



¿Con qué quedaría contento?

Super contento con un ‘top’ 10 o un ‘top’ 5, son objetivos realistas. Ganar una etapa sería muy bueno, sería hacer un Giro espléndido.

¡Vivimos el #Giro a través de #GiroDeItaliaEnDSPORTS!



Así habló Santiago Buitrago al final de la CRI de la Corsa Rosa, con nuestro enviado especial @iberrueta.



¡Envíale tu saludo al colombiano! pic.twitter.com/XE3i4ZNsoW — DSportsCo (@DIRECTVSportsCo) May 6, 2023

Lisandro Rengifo

​Redactor de EL TIEMPO

@LisandroAbel