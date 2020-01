Santiago Buitrago, el único ciclista colombiano en el Tour Down Under

Santiago Buitrago Sánchez llegó al ciclismo por Gustavo, su papá. Él solía montar bicicleta por las carreteras cercanas a Bogotá y su hijo lo acompañaba, pero era solo eso, un pasatiempo.

El tiempo le dio la razón a Santiago. Quería ser profesional y conoció persona que le ayudaron a escalar posiciones.



Este lunes se abre la temporada del World Tour 2020, la máxima categoría del ciclismo, y Santiago, que nació en la capital del país el 26 de septiembre de 1999, es el primer pedalista colombiano en competencia y lo hará con los colores del Bahrain, una escuadra renovada, que dejó atrás el sello del italiano Vincenzo Nibali y que ahora sigue los pasos de Mikel Landa y Wot Poels.



Buitrago Sánchez es uno de los seis ciclistas del país que se estrenan en la categoría, de un grupo de 22 que lideran, esta vez, Egan Bernal y Rigoberto Urán.



Santiago mide 1,74 metros, pesa 59 kilos. Gustavo es su padre y Alba Sánchez su mamá. Giselle y José son sus hermanos. Ella fue ciclista, pero dos años después de comenzar se le ‘acabó el amor’ y se bajó de la bicicleta, estudió y trabaja.



Leonardo Gómez fue la primera persona que le ayudó a Santiago Buitrago. Fue él quien comenzó a llevar al pequeño a las carreras, le ayudó a conseguir una buena bicicleta y le compraba los repuestos.



Su calidad se percibió rápidamente, fue uno de los integrantes del equipo Fundación Esteban Chaves, después pasó a la categoría juvenil, Sub-23, firmó con el equipo AV Villas bajo el mando de Óscar de J. Vargas y de allí salió disparado para Italia, donde llegó a un acuerdo con el Cinelli. EL TIEMPO habló con él.



¿Qué le ha impresionado de un equipo del World Tour?

Es otro mundo. Me ha impresionado, uff, todo, la organización, el personal, la logística, los compañeros, todo muy profesional, muy medido y siempre pensando en el bienestar de nosotros.



¿Qué le dice el Tour Down Under?

Es una carrera en la que me gustaría figurar. Es una gran responsabilidad con el equipo porque es la carrera inicial. Espero estar a la altura de los demás colombianos que han corrido acá y aprender mucho de los muchachos del equipo.



¿Cómo llegó al Bahrain?

Fue a gracias a Paolo Alberati y Andrea Bianco. Los resultados que veníamos haciendo en el calendario italiano con el equipo Cinelli me sirvieron. A mediados de agosto del 2019 me dijeron que estaban interesados. Me sorprendió mucho, no esperaba que fuera tan pronto mi llegada al World Tour.

Santiago Buitrago Foto: Archivo particular



¿Qué filosofía tiene el Bahrain para este año?

Se ha cambiado la mentalidad. Casi en un 90 por ciento se ha mejorado y cambiado todo. Con la llegada de Mikel Landa y Wout Poels, el grupo es fuerte, porque son corredores con experiencia, que saben pelear una grande y estamos con la posibilidad de un podio en Giro, Tour o Vuelta.

En el equipo me dicen que aprenda rápido, quieren que coja experiencia, que les aprenda a los líderes.

¿Qué le dejo el paso por el ciclismo de Italia?

Estuve nueve meses. Me sirvió para madurar. Fue un tema duro porque nunca me había separado de la familia, pero eso me ayudó a crecer como persona, como deportista.



¿Qué fue lo diferente?

Si me habla de ciclismo, todo. En Europa es bien distinto todo. Competí casi todos los fines de semana y cogí nivel. Bueno, también me caí, tuve golpes duros, lesiones, pero eso sirve para formar a la persona.



¿A quién admira?

A Alberto Contador y a Rigoberto Urán.



¿Qué objetivos tiene?

Ganar un Tour, un Giro o una Vuelta, esa es mi meta.



¿Cuáles son sus características como ciclista?

Me destaco en la montaña. La contrarreloj la hago bien en Colombia, pero en Europa es distinto, sufro mucho y eso es uno de los problemas que tengo que mejorar, que tengo que trabajar.



Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

