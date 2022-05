El ciclista bogotano Santiago Buitrago, del Baréin, sufrió una grave caída cuando faltaban 80 kilómetros para el fin de la etapa 17 del Giro de Italia.

El pedalista, protagonista de la fuga del día, derrapó durante uno de los descensos y perdió el control de su bicicleta. Al parecer, según mostró en la transmisión, sufrió un golpe en su hombro derecho.



Por suerte, Buitrago se recompuso y siguió en la carrera. Ya alcanzó al lote principal.



La caída de Buitrago

💥Caída de 🇨🇴Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) es el descenso mientras hacía parte de la fuga.

👉El ciclista colombiano pudo reincorporarse y se pudo subir nuevamente a la bicicleta. 🇮🇹 #Giro #Giro105 #Giro2022 #Ciclismo #Noticiclismo pic.twitter.com/KiR6biUlK8 — NotiCiclismo ▶ 🇮🇹 #Giro (@Noticiclismo1) May 25, 2022

Hasta el momento, el Baréin no ha informado detalles de la situación médica de Buitrago.

