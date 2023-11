Santiago Buitrago 'caza la pelea' con Pogacar y Vingegaard: 'Puedo luchar en el Tour'

Santiago Buitrago, que salió de la Fundación de Esteban Chaves, sueña con pelear por importantes objetivos en el Tour de Francia 2024 y quiere dejar una huella importante en el ciclismo colombiano.



El pedalista del equipo Bahrain Victorious fue el mejor colombiano de la Vuelta a España 2023: fue décimo en la clasificación general, a 11 minutos y 38 segundos del campeón, el estadounidense Sepp Kuss.



A pesar de estar en unas merecidas vacaciones, Santiago Buitrago ya está planeando la próxima temporada en el World Tour y confirmó que estará en el Tour de Francia 2024, quiere competir contra los mejores del mundo.



“Hace unos días el equipo me llamó para preguntarme qué carreras me gustaría hacer en 2024. No me anduve con rodeos y dije que me gustaría ir al Tour de Francia. He hecho el Giro, he hecho la Vuelta. Creo que es hora de hacer el Tour. Quiero ver cómo va”, explicó en una entrevista para el medio Bici. Pro.

Santiago Buitrago. Foto: AFP

El colombiano de 24 años de edad, que no ha disputado nunca en su carrera deportiva la competencia francesa, se siente capaz de hacerle frente a pedalistas de talla mundial como Primoz Roglic, Jonas Vingegaard y Tadej Pogacar, pedalistas que dominaron las tres grandes de la Unión Ciclística Internacional.



“Ahora que Pogacar tiene un año más y ya no es elegible para la camiseta juvenil, puedo luchar por la camiseta blanca”, indicó Buitrago.

Santiago Buitrago Foto: EFE

Por último, hizo un balance de su año con el Bahrain: “La temporada 2023 fue muy bien, mejor de lo esperado. Estoy feliz con el desarrollo de mi carrera, me vuelvo más fuerte cada año”, destacó el corredor bogotano.

DEPORTES

