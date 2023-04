Santiago Buitrago ha conseguido uno de los resultados más importantes en la historia del ciclismo colombiano, al terminar de tercero en la clásica Lieja Bastoña Lieja, detrás de Remco Evenepoel, campeón, y Thomas Pidcock, segundo.



Buitrago tuvo las fuerzas suficientes para rematar la carrera después de 258 kilómetros de recorrido, las que le alcanzaron para ser tercero y estar a pocos centímetros del segundo puesto.

La 'decana'



Lo que hizo el corredor del equipo Bahrain es muy importante, por varias razones. Una, pues que la Lieja es la carrera de ciclismo más antigua de la historia.



Ese podio es el primero que consigue un ciclista colombiano en la ‘decana’, como se le conoce a la competencia de un día.



De igual manera, la tercera casilla la logró Buitrago en una competencia que hace parte de los denominados cinco monumentos del ciclismo en el planeta, al lado de París-Roubaix, Milán-San Remo, Tour de Flandes y el Giro de Lombardía.

Podio de la Lieja, de izq. a der.: Santiago Buitrago, tercero; Remco Evenepoel, campeón; Thomas Pidcock, segundo. Foto: EFE



El podio del corredor de tan solo 23 años es el sexto en este selecto grupo del ciclismo colombiano, luego del título en Lombardía de Esteban Chaves en la carrera del 2016.

Egan, uno más



Ese mismo año, Rigoberto Urán entró de tercero y el antiqueño había ocupado ese mismo puesto en las ediciones del 2012 y 2008.



Egan Bernal también ha inscrito su nombre en uno de los monumentos, cuando fue tercero en Lombardía en el 2019, detrás de Alejando Valverde, segundo, y de Bauke Mollema, el campeón.

Thomas Pidcock fue segundo y Santiago Buitrago, tercero en la Lieja. Foto: EFE

“En la mitad de la carrera no me sentía bien. Les dije a los del equipo que no iba y hasta pensé en bajarme. Pero a medida que transcurrió la prueba cambió todo y al final tuve fuerzas para rematar. Es increíble lo que he conseguido”, dijo Buitrago.



Y agregó: “Ya quedé listo para el Giro de Italia. Seguro que este tercer puesto en esta competencia me debe servir para llegar con la moral en alto”.

Lo que hizo Santiago Buitrago difícilmente otro ciclista colombiano lo vuelva a repetir



Es un podio en La Decana del ciclismo. 👏👏🇨🇴🇨🇴🚵🚵 #LiejaBastonaLieja pic.twitter.com/sLBofS6Ryt — Helder Restrepo. (@RestrepoHelder) April 23, 2023





Lisandro Rengifo

redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel