Santiago Buitrago: ¿de dónde salió el mejor colombiano en el Giro de Italia?

El llanto del ciclista colombiano Santiago Buitrago (Bahrain) al término, el domingo, de la etapa 15 del Giro de Italia disputada entre Rivarolo Canavese y Cogne, de 177 kilómetros, ganada por Giulio Ciccone todavía de escucha.



(Robin Olsen, arquero del Aston Villa, recibe infame agresión, video)

(Santiago Buitrago: gran carrera, segundo en la etapa 15 del Giro de Italia)



Buitrago se bajó de la bicicleta y cuando fue abordado por los compañeros de la escuadra rompió a llorar, lágrimas que poco lo dejaron hablar, luego de sentirse frustrado al ser segundo en la jornada a un minuto 31 segundos del ganador.



“Ciccone tuvo más suerte hoy. Creí que podía ganar, pero él estuvo mejor y hay que aceptarlo”, dijo el ciclista del Bahrain, de 22 años.



“Lo di todo. Gracias”, agregó y siguió llorando el pedalista bogotano, que es el mejor clasificado por Colombia en la general, en la casilla 17 a 16 minutos 20 segundos.

'Culpa' de Gustavo



Buitrago es la figura del pedalismo del país, se ha encargado de, al menos, mostrarse, meterse en la fuga e intentar la victoria, así lo había hecho el jueves pasado cuando fue quinto en la llegada en Génova y lo hizo ayer.



Santiago mide 1,74 metros, pesa 59 kilos. Gustavo es su padre y Alba Sánchez su mamá. Giselle y José son sus hermanos. Ella fue ciclista, pero dos años después de comenzar se le ‘acabó el amor’ y se bajó de la bicicleta y comenzó a estudiar.



Leonardo Gómez fue la primera persona que le ayudó. Fue él quien comenzó a llevar al pequeño Santiago a las carreras, le ayudó a conseguir una buena bicicleta y le compraba los repuestos.



Su calidad se percibió rápidamente, fue uno de los integrantes del equipo Fundación Esteban Chaves, después pasó a la categoría juvenil, Sub-23, firmó con el equipo AV Villas bajo el mando de Óscar de J. Vargas y de allí salió disparado para Italia, donde llegó a un acuerdo con el Cinelli.



Tiene un triunfo en carreras de la Unión Ciclista Internacional (UCI) y lo logró este año, cuando se impuso en una etapa del Saudi Tour, prueba en la que fue líder.

Foto: AFP

Santiago Buitrago corre su segunda grande, luego de haber terminado en la casilla 53 en la Vuelta a España del 2020.



Llegó al Bahrain gracias a Paolo Alberati y Andrea Bianco. Los resultados que presentaba en el calendario con el equipo Cinelli en el 2019 le sirvieron para llegar al World Tour. A mediados de ese año le informaron que esa escuadra estaba interesada y se firmó el contrato antes de terminar el año.

Estoy decepcionado por no haber ganado la etapa

“Era otro día en la escapada y fue muy difícil estar en ella. Estoy decepcionado por no haber ganado la etapa, pero también es un segundo lugar importante para mí. Veamos si hay otras oportunidades en la última semana”, contó Buitrago.



Su paso por Italia fue clave, allá se formó. "Estuve nueve meses. Me sirvió para madurar. Fue un tema duro porque nunca me había separado de la familia, pero eso me ayudó a crecer como persona, como deportista", le dijo a EL TIEMPO.



Cuenta Buitrago que cada fin de semana la tocaba correr y por eso cogió buen nivel. "Bueno, también me caí, tuve golpes duros, lesiones, pero eso sirve para formar a la persona", contó el admirador de Alberto Contador y a Rigoberto Urán.



El Giro tiene este lunes día de descanso y se reanudará el martes con la fracción entre Saló y Aprica, de 202 km, con tres pasos montañosos, uno de ellos el Mortirolo.



(Giro de Italia 2022: clasificaciones, luego de la etapa 15)

(Santiago Buitrago rompe en llanto al cruzar la meta en el Giro, video)