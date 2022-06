El retiro de Miguel Ángel López en la cuarta etapa del Giro de Italia pasado privó a Colombia de una actuación importante, pues los ciclistas que quedaron tenían sus propios roles en sus equipos y pocas eran las opciones de figurar, de ir por una victoria parcial, de luchar por la general.

Santiago Buitrago corría su segunda competencia grande después de la Vuelta a España del 2021 y estaba condicionado a desempeñar la labor de gregario para ayudarle a su jefe, Mikel Landa, a ganar la competencia. Si bien se sometió a ese régimen, el corredor bogotano de 22 años tuvo las fuerzas y la cabeza para no solo cumplir su rol, sino para ir por el triunfo parcial.



Buitrago quedó de segundo en la etapa con final en Cogne. Ese día el video del ciclista llorando por haber perdido la fracción se volvió viral, pero tuvo su revancha. En Lavarone, tres días después, esas mismas lágrimas recorrieron su rostro, pero de alegría, luego de ganar la etapa, la número 32 de Colombia en la carrera y la primera para él en una competencia de tres semanas. Buitrago contó intimidades del Giro, relató cómo forzó la marcha, y habló de las opciones que tiene de ser el líder de la estructura del Bahrain.

Buitrago, en entrevista

Santiago Buitrago hace parte del grupo y este año ya se estrenó con el equipo Bahrain. Es la segunda carta. Foto: Archivo / EL TIEMPO

¿Cómo analiza en frío lo que pasó en el Giro?

Uf. Lo pienso con cabeza fría y haber conseguido esa etapa, haber estado cerca de ganar otra y quedar de 12.º en la general, haber influido mucho en el podio de Mikel Landa es satisfactorio. Eso para mí es grandioso con miras a lo que me queda de temporada.



¿Es verdad que ‘pidió permiso’ para ir por la etapa?

En el equipo había ciertos roles y objetivos, uno era lograr el título con Landa. Estábamos bajo las órdenes del equipo y si me hubieran dicho que esperara, pues lo tenía que hacer.



Eso no pasó…

Cuando estuve en fuga nunca me frenaron y me dieron la oportunidad de ir por el triunfo. En el bus se hablaba de meternos en la fuga, pero teníamos claro que lo primordial era esperar a Landa.



¿Por qué las lágrimas en la etapa que perdió?

Me sentí un poco frustrado, no porque me hubiera pasado algo malo, sino por el hecho de que- di lo máximo y perdí porque el cuerpo no me dio más, era rabia conmigo mismo.

¿Cómo se planteó la etapa?

Sabíamos que el primer puerto sería fundamental, estar metido en la fuga era ideal. No era una etapa que tenía en mente, no estaba marcada, debía de estar uno de nosotros adelante, porque la idea era ayudarle a Landa, que debía atacar en el penúltimo premio, era el plan, por eso yo iba adelante, para ayudarlo.

Jugamos un poco al ajedrez de mover las fichas. Le llegué, tenía claro que debía de llegarle antes de coronar para estar tranquilo al final y no forzar una llegada con él al embalaje. FACEBOOK

¿Y qué pasó?

En la subida última traté de alcanzar al que iba en fuga. Jugamos un poco al ajedrez de mover las fichas. Le llegué, tenía claro que debía de llegarle antes de coronar para estar tranquilo al final y no forzar una llegada con él al embalaje. Lo vi, lo tenía cerca, le llegué y recuperé un poco, gasté mucho antes de alcanzarlo y debía desprenderme de él para que no me atacara en el final y eso fue lo que hice.

¿Cómo fue la celebración?

Ese día la gente me felicitaba, en el equipo estábamos muy contentos, destapamos champán en el hotel, era el triunfo de todos y fue una noche muy especial.

¿Qué le dijo Landa?

Lo que me dijo es super-especial. Es muy emotivo escuchar esas palabras de los del equipo, gente que ha logrado cosas muy importantes en su carrera y eso me llenó. Es como reconocer que el trabajo se hace bien. Las felicitaciones me llenaron.



¿Ese triunfo le da la opción de escalar en el equipo?

Claro. Me da confianza de cara a lo que se viene. Me dan más ganas de seguir trabajando, de estar más pendiente de los detalles para mejorar.



¿Podríamos tener pronto como líder del Bahrain a un colombiano?

Todo es un proceso y eso es lo que quieren en el equipo, traer ciclistas jóvenes y buscar el futuro.



Es un equipo veterano y usted tendría opciones de liderarlo pronto…

Los años pasan y conmigo hay ciclistas que debemos luchar. Hay que seguir el legado de ellos, aprender. Me siento orgulloso de verme ahí y en algún momento tener el liderato. No hay miedo con eso, pero hay que ir con calma.



¿Qué le falta para eso?

Tal vez repetir lo que he hecho, porque eso me ayudaría a consolidarme, para ser un corredor que pueda luchar por algo mejor en el futuro. No quiero meterme presión de pelear un podio en una grande, pero repetir lo que he hecho es la clave.



¿Qué planes tiene para el resto del 2022?

No tengo el calendario definido. Todo dependerá lo que se haga en el Tour.





LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

@LisandroAbel​

