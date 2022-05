Visiblemente emocionado, Santiago Buitrago cambió las lágrimas de tristeza por haber perdido la fracción hace unos días por las de alegría, al ganar la etapa 17 del Giro de Italia, este miércoles.

"Estoy muy emocionado, es una victoria de todo el equipo", dijo Buitrago a la transmisión oficial luego de cruzar la meta.



Sobre la remontada que logró, tras llegar con una desventaja de más de un minuto, el bogotano dijo: "Cabeza fría en la última subida, sabía que Van der Poel y el chico del Jumbo estaba con 1:30, le pregunté al director si podía probar y me fui para arriba. Me emocioné cuando ya les tenía, sabía que tenía que coronar solo para llegar a meta con un buen tiempo".



Con 22 años y 7 meses, Buitrago es el colombiano más joven en ganar una etapa en el Giro, pero todavía no se quiere aventurar. "Prefiero ir con calma, disfrutar de esta victoria, disfrutar con el equipo y ya muchas cosas vendrán", concluyó.



Noticia en desarrollo.

DEPORTES