Santiago Buitrago vive un Giro de Italia de ensueño. Ha ganado una etapa, una vez fue quinto y en otra fracción fue segundo y pelea la clasificación del mejor joven.

El español Juan Pedro López ocupa el puesto nueve en la general, mientras que el bogotano es 12, a cinco minutos del corredor del Trek.



(Giro de Italia 2022: exciclista que corrió con Nairo y Chaves, ahora es cocinero)

(Santiago Buitrago: cerca de ser el mejor joven del Giro de Italia 2022)

La meta clara

Buitrago habló, luego de la etapa 19 y contó el verdadero objetivo que persigue en el final de la competencia.



La etapa. “Fue una jornada muy complicada, muy exigente. El Bora puso un paso fuerte y nos tocó ayudarles a nuestros líderes que, por fortuna, no pasaron trabajos”.



El mejor joven. La camiseta blanca pasa a un segundo plano en esta oportunidad, pues lo claro y primordial es ayudarles a Landa y a Pello en el tema de la clasificación general”.



La puede conseguir. “Si llega, bien, si no, pues no. Estoy contento con lo que he hecho y el objetivo es uno solo, la general con Landa y Bilbao”.



Etapa del sábado. “Es la última etapa con llegada en alto, con exigencia de montaña y será fundamental estar al lado de los dos para colaborarles. Hay que quemar el último cartucho en esta jornada clave”



Los líderes. “Intenté ayudares, lo hice y es lo mejor. Landa está muy bien y Pello igual, siempre llegan con los mejores. Se les puede ayudar este sábado”.



(Giro de Italia 2022: clasificaciones, luego de la etapa 19)

(Luis Díaz: Liverpool vs. Real Madrid: hora y TV de final de la Champions)



Deportes