El Giro de Italia ya es historia para muchos ciclistas, que este domingo despiden una edición más de la competencia, en la contrarreloj de 17 kilómetros en Verona.

Santiago Buitrago fue el mejor colombiano en este Giro. Ganó una etapa y estuvo cerca de meterse dentro de los 10 mejores de la general, pero le tocó trabajar para su jefe de filas en el Bahrain, Mikel Landa.



(Colombia en el Giro de Italia 2022: ¿fue el peor de los últimos años? Análisis)

(Iván Sosa, de frente, sin excusas, luego del Giro de Italia 2022)

Las enseñanzas

Buitrago habló, luego de terminar la carrera, de 21 días emocionantes en los que aprendió a ganar en una grande.



El Giro. “Los sueños se cumplen, eso lo puedo asegurar, luego de haber terminado esta carrera. Terminó el Giro de una forma fantástica y solo quiero ir a casa a analizar lo que ha pasado y a gozar con lo que se hizo”.



La carrera. "Fue muy dura la competencia, no solo por el trazado, sino porque uno debe de vivir con cosas difíciles, como caídas tuyas, de los líderes o con alguna enfermedad. Se aprende mucho y eso es lo que destacado de estos 21 días”:



Mikel Landa. “Ese abrazo de Mikel cuando gané la etapa es sinónimo de la admiración que le tengo, que él me tiene. Me llevo los consejos, lo que me dice, lo que le he aprendido en estos días”.



El aprendizaje. “Me llevo de esta carrera muchas cosas, pero lo principal es la confianza. Haber ganado la etapa me dice que puedo estar arriba con los mejores, peleando más victorias y generales en el futuro”.



(Luis Díaz: así le fue en la final de la Champions League)

(Real Madrid: peleas, robos, caos y detenidos en París, videos)



Deportes