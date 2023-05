Santiago Botero, exciclista colombiano y ahora comentarista, habló sobre la situación que viven los pedalistas Nairo Quintana y Miguel Ángel López, que están afuera del ‘WolrdTour’ de la UCI,



(Le puede interesar: Rigo responde a polémico uso de helicópteros en el Giro: 'El que tiene plata que gaste')

El exciclista dijo que en ambos casos hay documentos que respaldan el alejamiento del ‘WorldTour’. López se unió al Team Medellín y Quintana a está sin equipo.

La situación de Nairo

Facebook Twitter Linkedin

Nairo Quintana Foto: Instagram: @nairoQuinCo

Quintana está contra la pared, pues desde que la Unión Ciclista Internacional (UCI) lo descalificó del pasado Tour de Francia no ha podido encontrar una opción para seguir en el pelotón.



Que en dos de sus análisis en ese Tour se hubiese encontrado la sustancia tramadol fue para él casi que definitivo, pues la UCI lo descalificó de la competencia.



De Quintana, Botero dijo en diálogo con Pulzo: “Por acuerdos firmados en altos niveles, por cualquier tipo de sospecha e implementación de sustancias así sean limitadas para algunas carreras, hay causal para no ser incluido en las nóminas de los equipos y esto tiene apartado a Nairo".



"No sé exactamente qué se debe hacer para acceder a un equipo del ‘WorldTour’”, agregó.

El caso López

Facebook Twitter Linkedin

Miguel Ángel Supermán López. Foto: Cortesía Eder Garcés, Team Medellín

Miuel Ángel ‘Supermán’ López ya no corre en las grandes ligas del ciclismo. No hace parte del World Tour, la máxima categoría, no se codea con los mejores pedalistas del planeta, no comparte con ellos el lote en las carreras más importantes, pero está cerca, les pisa los talones.



López hace parte ahora del Team Medellín, de la categoría Continental, la tercera en el escalafón del ciclismo, y se ha destacado en lo que ha corrido.



El boyacense tuvo que bajar de categoría, pues su equipo Astana le rescindió el contrato en diciembre del 2022. Lo hizo porque su nombre figura en un juzgado de Cáceres (España), que investiga una trama de dopaje llamada Operación Ilex.



Sobre su caso, Botero dijo en el mismo medio que también hay papeles que le impiden ir a Europa: “Es una situación no muy clara porque no es un positivo y no hay una investigación abierta contra él, pero a la vez sí está sancionado tácitamente por unas cláusulas firmadas con el Astana que lo limitan a estar en equipos de esa categoría”.



DEPORTES

Más noticias de deportes