Egan Bernal, ¡campeón de la Ruta de Occitania!

Egan Bernal se impuso en la Ruta de Occitania, tras la cuarta y última etapa que se llevó a cabo entre Lectoure y Rocamadour, de 195 kilómetros y que fue ganada por Benoit Cosnefroy.

El ciclista colombiano del equipo Ineos hizo su estreno en Europa de la mejor manera, con triunfo de etapa y la general en Occitania. La jornada estuvo matizada por un recuerdo imborrable.



La caravana le rindió homenaje a la memoria de Nicolas Portal —el DT del Ineos, quien falleció en marzo pasado—, en el que Bernal les entregó a la viuda y a sus hijos una camiseta autografiada por lo integrantes de la escuadra.



La etapa fue 'tranquila' para el líder, pues 11 ciclistas, que no eran peligro para sus intereses, se escaparon y dominaron la jornada, llegaron a tener más de 4 minutos 30 segundos de ventaja.



Bernal comenzó su año con el tercer puesto en la prueba contrarreloj de los nacionales y el segundo en la competencia de fondo.



Luego, se alistó para el Tour Colombia y allí la idea era ir con Iván Sosa por la victoria, pero no pudo ser. Bernal terminó en la cuarta casilla en la prueba que se llevó Sergio Higuita.



Viajó a Europa, donde la meta principal era defender el título de la Paris-Niza, pero no pudo lograr su cometido. El repentino fallecimiento del su técnico opacó ese objetivo.

Además, el brote del nuevo coronavirus ya era fuerte en esos países y por eso era mejor evitar arriesgarse en la competencia, por lo que volvió a Colombia.



La victoria de Egan en Occitania es la número 16 del pedalista colombiano en su hoja de vida, que con esta demostración en Francia deja claro que está en el camino indicado para defender el título del Tour.



Es la cuarta vez que un ciclista colombiano gana esta carrera, antes llamada Ruta del Sur. El primero que lo hizo fue Álvaro Mejía, en 1994.



Pasaron 18 años para que Nairo Quintana obtuviera el triunfo en la general de la carrera y el boyacense repitió en el 2016.



Además, Quintana fue segundo, detrás de Alberto Contador, en el 2015.

Siguiendo con los podios de Colombia, Édgar Corredor fue tercero en 1984 y Reynel Montoya hizo lo mismo en 1989, quienes fueron los primeros ciclistas nacionales en figurar.

En el 2019, Iván Sosa escoltó en la general a Alejandro Valverde y Rigoberto Urán fue tercero en esa ocasión para los nueve podios del ciclismo colombiano.



Egan disputará desde el viernes el Tour de L’Ain y desde el 12 de agosto hará el Critérium Dauphiné para dejar todo listo a fin de denotar su máxima meta: el Tour de Francia.

