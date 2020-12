Compañero de Urán fue embestido por un auto y sufrió fractura

Rubpén Guerreiro ( EF-Pro Cycling ), compañero de Rigoberto Urán, Sergio Higuita y Daniel Martínez este año, fue embestido por un auto mientras realizaba entrenamientos en su país.

Guerreiro fue operado, tras la fractura de la clavícula izquierda, según informó abola.pt, que confirmó que el pedalista de 26 años iba acompañado por varios colegas.



“Estaba entrenando con unos amigos, entre ellos Rafael Reis, en Vendas Novas cuando un automóvil se adelantó y giró a la izquierda, sin respetar el código de la carretera y haciendo inevitable la colisión. No sé si la conductora no se percató de nuestra presencia, o si pensó que pasaría sin problemas. La verdad es que ocurrió el accidente y la señora fue declarada culpable ”, precisó Guerreiro a abola.pt .



“Me trasladaron al hospital de Évora, donde se confirmó la fractura", señaló.



"Si todo va bien, debería empezar a entrenar con el entrenador de casa en casa en dos semanas y pedalear a mediados de enero. Me estoy preparando para el UAE Tour donde comenzaré la temporada, debido a que el equipo no correrá en la Vuelta al Algarve ”, dijo.Guerreiro ganó una etapa en el pasado Giro de Italia y fue el campeón de la montaña de la competencia.



Deportes