Fuerte rival de Egan y Nairo puede cambiar de equipo

El 2020 ha sido atípico para el mundo, el deporte y el ciclismo, pero a pesar de todo, algunos corredores importantes terminarán su contrato en diciembre y ya comienzan a sonar de posibles cambios de equipos.



Uno de ellos es el francés Romain Bardet, quien culmina su vinculación con la escuadra Ag2r, y en Europa se comienza a manejar de la posibilidad de su salida y el aterrizaje en otro equipo del World Tour.



El pedalista francés es uno de,los rivales de Nairo Quintana y de Egan Bernal.



Se supo que Bardet tiene varias propuestas sobre la mesa, al menos eso lo confirmó su mánager Joona Laukka.



“Nada se ha completado, ni con Sunweb, ni con otros equipos. Sí puedo decir que son formaciones con un componente ético importante”, dijo Laukka a De Telegraaf.



Pero Bardet es un ciclista apetecido. También se habla de que el Trek-Segafredo y Mitchelton-Scott, en el que milita el colombiano, Esteban Chaves, tienen algún interés en el escalador, aunque su representante no lo haya mencionado.



Iwan Spekenbrink, mánager general del Sunweb, expresó que había conversaciones sobre nuevas contrataciones para el 2021, pero que ellos analizarán todo y cuando reinicie la temporada apostarán.

"La reflexión está en marcha. Me estoy centrando primero en este año. Reanudaré las negociaciones una vez que la temporada comience. Por el momento, nada está cerrado", aseguró Bardet al diario La Montagne de su región.



"Me quedan algunos buenos años en los que puedo aprovechar al máximo mis habilidades. Estamos pensando activamente en encontrar la mejor manera en Ag2r u otro equipo para lograr esto. Estoy en un punto de mi carrera en el que es legítimo hacerse estos planteamientos" señaló.



Romain Bardet fue tercero en el Tour de Francia del 2017 y segundo en el 2016, pero en los dos últimos años no ha figurado en las posiciones de avanzada.



