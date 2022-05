El francés Romain Bardet (DSM), segundo en la meta del Blockhaus y tercero de la general, se mostró decepcionado por no haber ganado la etapa y ser batido por el australiano Jai Hundley, en una oportunidad "de las que no se presentan muchas".

"El resultado es difícil de aceptar. Cometí un gran error en la última curva. No quería marcar el ritmo en la subida porque supuse que habría llegada al esprint. Me abrí mucho en la última curva, así que es una pena", explicó Bardet en meta.



En la jugada

Bardet intentó atacar en la subida, pero Carapaz y Mikel Landa le marcaron de cerca. Ninguno de ellos marcó las diferencias, por lo que fue inevitable el esprint entre 6 corredores.



"En la última subida sabía que podía intentar algo, pero es una verdadera lástima entrar en un grupo tan grande como ese y no ganar. Realmente no trabajamos juntos, todos íbamos al límite. No hay muchas oportunidades para ganar y es una pena haber perdido esta. Estoy decepcionado", concluyó.



Este lunes el Giro de Italia disfrutará de su segunda jornada de descanso para volver a la ruta el martes con la décima etapa, entre Pescara y Jesi, de 196 km.



EFE