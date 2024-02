Rodrigo Contreras: de cultivar papa en la finca a campeón del Tour Colombia

Rodrigo Contreras es el campeón del Tour Colombia. Un resultado inmenso, porque el corredor de 29 años del equipo NU derrotó a los grandes ciclistas del World Tour que estuvieron en la carrera, como Richard Carapaz, Rigoberto Urán, Egan Bernal y Nairo Quintana.

El domingo, en la etapa definitiva, corrió con inteligencia, soportó los ataques de Carapaz, la fuga de Bernal y entró en el lotecito puntero con Jhonatan Restrepo como ganador.

Un título con historia

Así, Contreras partió la historia del Tour Colombia en dos: es el primer pedalista de un equipo de categoría Continental en obtener el título que siempre había sido para los corredores del World Tour.

En las etapas con final en Santa Rosa de Viterbo y en Tunja sacó buena diferencia sobre sus rivales, los dejó a 40 segundos y se dedicó a negociar esa distancia para conseguir el triunfo más importante de su carrera deportiva.

Sus comienzos



La finca La Loma, en Villapinzón, Cundinamarca, fue donde creció el nuevo campeón, a quien no solo le tocó lidiar con levantarse temprano, irse a estudiar, regresar y ponerse a trabajar.



Sus padres, José Contreras y Flor Alba Pinzón, siempre le inculcaron disciplina, por eso ir a sembrar o recoger papa y arriar el ganado no eran tareas difíciles para un Rodrigo al que le gustaba la bicicleta, pero que por esas épocas no pensaba en ser ciclista.

En la casa solo lo supera en edad su hermano José, pero le tocó darles la mano a Sergio Andrés, María Lorena, Juan Sebastián y a Víctor, este último el menor, con quien hoy comparte en el equipo de ciclismo dirigido por Raúl Mesa.

Nu, nuevo equipo colombiano. Foto: Prensa Equipo NU

Rodrigo nació el 2 de junio de 1994, les ayudaba a sus padres y trabajó en una papelería en su pueblo natal. Se graduó de bachiller en la Normal Superior de Villapinzón, pero ya por esos años el ciclomontañismo era su deporte favorito, pero le gustaba la ruta.

Sin bicicleta



Se dio cuenta de que le iba mejor en la bicicleta liviana y cuando cumplió 11 años se subió a una de hierro que le compró su papá. Dio sus primeros pedalazos, pero si quería dedicarse de lleno al ciclismo había que invertir en una buena máquina. Sin embargo, los recursos de la familia no eran los mejores.



José le regaló un novillo y lo rifaron, pero las boletas no se vendieron. Recurrieron a los amigos y familiares, quienes reunieron cuatro millones de pesos para comprarle a Rodrigo una bicicleta decente. Llegó a manos de Serafín Bernal, el forjador de talentos como Mauricio Soler.

Rodrigo Contreras llegó al grupo de boyacenses y poco a poco logró un hueco para acomodarse. Era uno de los ciclistas juveniles que mejor iban al reloj. Llegó al equipo Colombia Coldeportes en el 2013, al otro año siguió en la misma estructura hasta el 2015, cuando se fue para el Etixx-Quick Step.



Salió porque en la Vuelta a San Luis del 2016 tuvo que bajarse de la bicicleta tras un fuerte golpe en la rodilla. Aunque trató de volver lo más pronto posible, su rendimiento no fue el mejor y no le renovaron el contrato.

Rodirgo Contreras. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

Volvió al país. Firmó con el Coldeportes Zenú y al año siguiente se fue a las toldas de Mesa con el EPM. Fue oro en los Juegos Bolivarianos, ganó una etapa y la general de la Vuelta al Tolima, lo que le sirvió para irse al Astana, equipo del World Tour. Allí estuvo del 2019 al 2021, pero no obtuvo grandes resultados. Fue gregario y cumplió.



Corrió el Giro de Italia 2020, terminó de 110. Regresó porque, según él, su empresario no trabajó para que se quedara. Mesa lo recibió, y se convirtió en baluarte. Ganó la Vuelta al Valle, fue bronce en el nacional contrarreloj del 2023 y este año repitió.

¡Salud!

Rodrigo Contreras está casado con Marla Sánchez, viven en Mosquera, Cundinamarca.



Hoy celebra la tercera victoria de su carrera tras los triunfos en la etapa del Tour de Ruanda 2019 y del oro de los Panamericanos en la prueba al reloj del 2022.

Excelente actuación de nuestro equipo @TourColombiaUCI pic.twitter.com/dSphjEqiPb — Equipo NU Colombia (@EquipoNu) February 11, 2024

Todavía va a la finca La Loma, pero no a recoger papa ni a arrear el ganado, lo hace

para visitar a sus padres, con quienes celebró en la carrera 7.ª con calle 34 de Bogotá el título más importante de su carrera deportiva, 29 años después de ver la luz del mundo en Villapinzón. ¡Salud, campeón!

Lisandro Rengifo

Periodista de EL TIEMPO

@lisandroabel