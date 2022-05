Este viernes, Nairo Quintana sorprendió a sus seguidores con un tuit en el que reveló que su voto en las elecciones presidenciales del próximo 29 de mayo será por Rodolfo Hernández.

Quintana, quien viene manteniendo sus entrenamientos en Latinoamérica, preparando lo que será la antesala del Tour de Francia, escribió:



"No somos de derecha ni de izquierda, queremos un país en paz donde día a día podamos construir un mejor futuro Mi voto será #Rodolfopresidente".



Escasos minutos después de que el anuncio tomara vuelo, Rodolfo Hernández, quien tuvo el ascenso más destacado en la reciente encuesta sobre intención de voto, le respondió a Quintana:​"Muy estimado Nairo, su voto le da alegría a mi corazón y suma esperanza a nuestro país".

Muy estimado Nairo, su voto le da alegría a mi corazón y suma esperanza a nuestro país. 🙏🏼 https://t.co/KfQfIhlIJH — Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) May 20, 2022

