Grave denuncia de Rigobero Urán en una de sus tiendas en Cali

En medio de su terrible lesión, el ciclista Rigoberto Urán ha estado trabajando fuertemente en su negocio de ropa deportiva y la apertura de diferentes tiendas por todo el país, lo que lo ha tenido con gran motivación. Sin embargo, este jueves sufrió un nuevo revés.

Por medio de sus redes sociales, Urán denunció que un ladrón entró y robó su tienda en Cali, en el barrio Santa Mónica Residencial, en el norte de Cali y se llevó una costosa bicicleta.



Urán hizo la denuncia con su humor particular, aunque no dejó de mostrar su frustración y malestar por el hecho. "Mijitos el #blackfriday en #gorigogo es mañana con el 20% hasta el 70% No con el 100% y menos robadas guevones. “Esto fue en mi tienda de Cali”.

Mijitos el #blackfriday en #gorigogo es mañana con el 20% hasta el 70% No con el 100% y menos robadas guevones. “Esto fue en mi tienda de Cali” pic.twitter.com/4qzKpzhefg — Rigoberto Urán ЯU (@UranRigoberto) November 28, 2019

El robo fue hacia las 6 de la mañana y quedó registrado en un video captado por las cámaras de seguridad del lugar. Urán compartió este video.

