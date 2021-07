La sinceridad de Rigo tras el Tour de Francia: 'No hicimos un c...'

Fiel a su estilo, el colombiano Rigoberto Urán hizo su balance del Tour de Francia, en una historia en Instagram, caminando por las calles de París junto a su compatriota y compañero de equipo en el EF Education Nippo, Sergio Higuita.

Urán llegó a ser segundo en la clasificación general, pero una crisis en la última etapa de montaña en Luz Ardiden, donde perdió 8 minutos y 58 segundos, lo sacó del podio. Al final fue décimo en la general.



“No hicimos un culo nuevamente; vuelvo y les digo, no hicimos un culo. Somos realistas, pero bueno, vamos a seguir camellando, es lo más importante”, dijo Urán en el video.



Sin embargo, Urán agradeció el apoyo de la gente, antes de viajar a Japón para participar en la prueba de ruta de los Olimpicos de Tokio 2020.

Pero Urán no solo fue crítico consigo mismo. En una declaración a Noticias Caracol, también le dio palo a Nairo Quintana: “Vea otro que tampoco cumplió el objetivo, se iba a ganar la montaña y no se ganó ni chimba”, le dijo.



Ya hablando en serio, Urán habló con el mismo medio de la dureza de la carrera. “Estábamos muertos en los últimos días, pero es la realidad que hay. Lo dimos todo, trabajamos con todas las ganas, pero hay que ser realistas y conscientes cuando no se cumplen los objetivos. ¿Volveremos el otro año? Esa es la idea”.



