El renacer de Rigobero Urán: una nueva oportunidad de la vida

La vida de Rigoberto Urán tuvo un cambio de libreto, luego de su fuerte accidente en la pasada edición de la Vuelta a España. Fractura de costillas, de clavícula izquierda y un golpe en el pulmón fue el parte por el cual todo el mundo del ciclismo se preocupó.

El ciclista colombiano se preocupó por su vida. Sabe que la sacó barata. Para él lo más importante era recuperarse de la mejor manera, antes de pensar en volver a tener una vida profesional arriba de la bicicleta. Siempre fue un agradecido por poder contar la historia.



En España fue operado y estuvo durante un mes en la clínica mientras su estado de salud mejoraba. A partir de ahí, comenzó todo el proceso de rehabilitación para superar las molestias causadas en la clavícula: aún se le ve como si su brazo izquierdo se le descolgara.



Fuertes sesiones de terapias con su grupo de trabajo y ejercicios individuales para restablecer el normal funcionamiento de su pulmón, sin tener alguna consecuencia futura de gravedad.

Rigoberto Urán, en la clínica mientras le baja la inflamación del pulmón. Foto: Twitter @UranRigoberto

Mientras su cuerpo se iba sanando, se dedicó a su negocio de marca de ropa, que ya ha llevado a las diferentes capitales de Colombia. Además impulsó la segunda edición de la carrera para aficionados, el 'Giro de Rigo', que fue todo un éxito, aunque tuvo que verla desde un carro, porque aún no podía montar en bicicleta.



Este sábado, tres meses después de un momento que no quiere volver a recordar, pero que siempre lo acompañará porque partió su vida en dos, Rigoberto Urán se volvió a montar en la bicicleta y, aunque no comenzará a escalar las grandes montañas, si volvió a sentir la felicidad de hacer lo que le gusta.

"Hoy es un día muy especial para mí, nuevamente en bici después de 3 meses. GRACIAS,GRACIAS, GRACIAS por todo el apoyo y la moral que me brindaron durante todo este tiempo. No olvidaré nunca tanto amor", publicó en sus redes sociales acompañado de un video.

Por su cabeza pasó varias veces la decisión de retirarse del ciclismo, colgar su bicicleta, pero su tenacidad y ganas de seguir adelante fueron más grandes y desde este sábado comienza una nueva historia que quiere escribir con sus mejores pedalazos.



