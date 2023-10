Video: Rigo hace explotar las redes con divertido momento: '¿Do you speak urraeño?'

Rigoberto Urán volvió a ser protagonista de un divertido momento que se hizo viral en las redes sociales. El ciclista colombiano mostró el buen humor que lo caracteriza y le hizo una insólita broma a un aficionado en China.



Rigoberto se ha caracterizado por el buen ambiente que genera a su alrededor y por su carisma con los aficionados y este martes lo volvió a demostrar con un niño que lo persiguió durante varios metros en China.

Rigo vive inédito momento en China

El pedalista del equipo EF Education-EasyPost compartió un inédito momento en sus redes sociales donde se ve que el idioma no es una barrera para él, así le hablen en chino.

El colombiano estuvo en la última semana en China corriendo el Tour de Guangxi que se llevó a cabo entre el jueves 12 y el martes 17 de octubre; y en una de sus jornadas de entrenamiento fue abordado por un joven aficionado del ciclismo que se fue detrás de su rueda.



El niño se arriesgó y se acercó para pedirle la caramañola a Rigo, quien, muy simpático, le dijo que no hablaba en chino: "¿Quieres el bidón o qué quieres? No 'chinese'. Yo hablo español, inglés, italiano y urraeño. ¿Do you speak urraeño?", fueron las divertidas palabras del colombiano.

Rigoberto Urán. Foto: AFP

Detalle especial de Rigo

A pesar de no hablar 'urraeño', el lenguaje de las señas ayudó al joven aficionado, que se llevó la botella de agua que estaba usando el ciclista.



"Señores, el idioma universal, muchachos, así uno no sea de un pueblo. El pelado quería la caramañola y ahí va sonriendo con su botella", indicó Rigo mientras pedaleaba en las calles de China.



El pedalista del EF siendo atendido. Foto: EFE

Metros más adelante y con el niño aficionado acompañándolo, Rigoberto Urán paró en un semáforo y le regaló los guantes para que se llevara un recuerdo especial. "Desde China hasta el oriente antioqueño".



Además, el menor sacó su celular y se tomó una foto con el experimentado pedalista mientras le mostraba su admiración y agradecimiento.

