Rigoberto Urán fue el mejor colombiano en la etapa 14 del Tour de Francia, al entrar en el puesto 11, a un minuto y 17 segundos de Michael Matthews, el australiano que se quedó con el triunfo del día.



(En contexto: Nairo Quintana se afianza en el 'top 10' de la general del Tour de Francia).

Al término de la jornada, Urán habló con los medios acreditados. Allí, tras cerrar su mejor participación en la presente edición, 'Rigo' se despachó. Incluso dejó lo que a las ojos de los internautas podría ser una 'indirecta' contra el nuevo gobierno de Colombia.



(No deje de leer: Piqué y Shakira: revelan 'confesión' del jugador sobre supuesta infidelidad).

'No se coman el cuento de vivir sabroso'

Facebook Twitter Linkedin

El pedalista del EF siendo atendido. Foto: EFE

"Uno no se puede rendir nunca. No se pueden comer ese cuento de vivir sabroso. Si viven sabroso...", dijo Urán al término de la etapa.



Aunque Urán no mencionó a nadie, el comentario ha sido relacionado con la idea de 'Vivir saboso' que ha empleado el gobierno electo de Gustavo Petro y Francia Márquez.



"Hay que siempre tirar adelante. Uno no se puede rendir", añadió.



Esta semana, 'Rigo' ya le había dejado un 'sablazo' con tintes políticos al decir: "Que el nuevo gobierno que entre le meta billete a esa chimbada…".

Más noticias

DEPORTES