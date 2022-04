Luego de la oficialización de su retiro de la Vuelta a Romandía, tras verse implicado en una caída múltiple en la primera etapa de la carrera, el pedalista colombiano Rigoberto Urán confirmó la gravedad de su lesión.

La lesión de 'Rigo'

'Rigo' Urán. Foto: Instagram: Rigoberto Urán

"Tengo dos noticias: una mala y una buena", comentó de entrada 'Rigo' en un video publicado en su cuenta de Instagram.



"¿La mala? Sí hay fractura. Qué huev... ome. ¿La buena? No hay que operarla porque no hay desplazamiento debajo de la escápula. Eso pegará solito", expresó el ciclista del equipo EF.



Según dijo, la fractura que le dejó la caída es en su omoplato. Sin embargo, no requerirá de cirugía, conforme expresó.



"Qué rachita tan berraca la que lleva el equipo este año", comentó, haciendo alusión a la caída que sufrió junto a sus compañeros en la pasada Lieja-Bastoña.



"Hay que seguir pa' delante. Eso va a pegar rapidito y otra vez nos montamos a la cicla y seguimos camellando. Vamos es pa' delante. Tiempo pa' quejarse no hay mucho", concluyó Urán.

🚨Rigoberto Urán tiene fractura en la escapula, pero no necesitará intervención quirúrgica, tras la caída que sufrió ayer en el Tour de Romandía. Ahora a recuperarse, de cara al Tour de Francia. @UranRigoberto "Qué güevonada ombe" dice el gran Rigo. @Citytv pic.twitter.com/wEktJQNcHt — Johana Palacios (@yoapalacios) April 28, 2022

DEPORTES