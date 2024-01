A Rigo le aparecería oportunidad de oro tras el retiro: la llamativa propuesta

El ciclista colombiano Rigoberto Urán se ha convertido en uno de los ciclistas más queridos del país. Su carisma y su divertida forma de hablar en los medios de comunicación le ha hecho ganar varios seguidores que lo ven como una inspiración en sus vidas.



Además, la novela 'Rigo', que cuenta gran parte de su vida -desde que empezó a dar sus primeros 'pedalazos' en Urrao, hasta que llegó a las mejores carreras del mundo-, ha hecho que su fama se dispare mucho más.

Los más de 1.500 participantes inscritos en el Giro de Rigo pueden elegir entre 60 y 140 kilómetros, cuenta con un formato de gran fondo, 7 veces más que en una competencia de carácter profesional. Foto: Guillermo Ossa / EL TIEMPO

Son miles los fanáticos que siguen cada capítulo de la novela que es transmitida por RCN y que no se pierden un solo detalle de la vida del 'Toro', quien podría tener una importante oportunidad después del retiro.



Rigo ha dejado claro que el 2024 sería su último año como profesional; pare él, ganar con una medalla en los Juegos Olímpicos de París culminaría una exitosa etapa en el ciclismo colombiano e internacional.



Sin embargo, tras colgar la bicicleta, no le faltarían propuestas para seguir asociado al ciclismo. Un amigo suyo lo quiere en un importante proyecto que inicia este 2024.

Wout van Aert y Rigoberto Urán. Foto: @UranRigoberto

El narrador Mario Sabato dejó hace unos días ESPN y firmó con RCN, para comenzar un nuevo proyecto transmitiendo varias carreras de ciclismo. En una entrevista que concedió en los últimos días, confesó que su idea es hacer las mejores carreras del mundo al lado de Rigo.



“Saben que el nombre de ‘Rigo’ está asociado a RCN por la novela y el ‘Toro’ obviamente va a estar algún día que pueda acompañarnos con todo su conocimiento y con todo lo que sabe”, explicó.



Aunque no se conoce si ya hubo un acercamiento entre el canal y el ciclista colombiano, sí es una puerta que se abre para Rigoberto cando se retire. De hecho, en su momento ya compartió micrófono con el periodista argentino en ESPN.

Riigo protagonisa momento curioso en China Foto: Instagra: Rigoberto Urán

¿Cuándo vuelven los capítulos de 'Rigo'?

No todo era felicidad para los espectadores de la novela de 'Rigo', quienes se cansaron de la larga espera que ha generado la transmisión de los nuevos capítulos de la serie.



Desde el pasado 26 de diciembre, el canal que emite los capítulos decidió darle algo de descanso a la serie, debido al bajo rating que por lo general tienen las producciones en las fiestas de Navidad y Año Nuevo.



Durante las últimas dos semanas se han emitido los capítulos repetidos, situación que no está gustando del todo a los espectadores de la serie protagonizada por los actores Juan Pablo Urrego y Ana María Estupiñán.

En la serie, fusionaron sus dos personalidades para crear a 'Sofía'. Foto: Canal RCN / @michydu

Varios son los fanáticos que han expresado sus molestias a través de las redes sociales y en las publicaciones del canal RCN con comentarios y preguntas de ¿cuándo va a volver la serie al aire?



“Cuándo vuelven, las noches sin ‘Rigo’ no tienen sentido. RCN no sean malitos, eso déjenselo a Carmelo”, “¿Cuándo vuelve ‘Rigo’? Tan enganchada que estaba la serie y vienen y la dejan a la deriva por dos semanas, así no”, “Sin sentido eso de empezar los capítulos, qué va, mala esa, seguramente una vez terminado la vuelven a dar, la vuelvo a ver, pero ya me quitaron el sentido a prender la televisión”, dijeron algunos internautas.

Sus gestos se viralizaron en las redes sociales. Foto: Instagram: @emmanuelrestrepozapata

Los rumores indicaban que los nuevos capítulos de la serie iban a regresar el pasado 15 de enero, porque las nuevas producciones del Canal Caracol, como ‘La voz kids’ y ‘Arelys, aún queda mucho que cantar’, podían opacar el regreso de 'Rigo'.



Sin embargo, el propio canal comunicó de forma oficial que los nuevos capítulos de 'Rigo' volverán a ser transmitidos a partir de este lunes 29 de enero, una noticia que alegró a los fanáticos de la serie.

¡Traemos buenas noticias! 👏🏻🙌🏻#Rigo regresa con nuevos capítulos el próximo lunes a las 8:00 p.m. ¡Conectaditos, pues! ❤ pic.twitter.com/CyKYpgedBv — Canal RCN (@CanalRCN) January 22, 2024

