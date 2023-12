Esposa de Rigoberto Urán revela los temores que tuvo antes de la novela

La telenovela que cuenta la vida del ciclista colombiano Rigoberto Urán sigue despertando gran interés en la audiencia, que no se pierde detalle de cada nuevo capítulo.

Ni siquiera la familia de Rigo se esperaba que la producción del canal RCN fuera a tener semejante impacto.



Incluso, una de las personas que más expectativas tenía con la novela, pero a la vez temores, es su esposa Michelle Durango.



Al ser consultada sobre lo real y ficticio en la novela, Michelle comentó en entrevista con Infobae: "Me estás poniendo entre la espada y la pared. Que se vean la novela, que se la disfruten. Hay cosas que normalmente en una vida, no está llena de drama todo el tiempo, es más bien plana y esto lo que hace es ponerle emoción y hay personajes que en realidad no existieron, pero que son maravillosos que los pongan, además, porque juegan un papel muy importante en este proyecto".

Este era uno de los momentos más esperados por los televidentes. Foto: Instagram @michydu

Además, fue consultada por qué detalles le cambiaría de lo que ha visto de la serie. "Que le quite o que le ponga, no, me parece que todo está siendo muy bien. Se ha respetado la vida de las dos familias, se ha honrado a Rigo a través de esto. Se le ha hecho un homenaje en vida y esto para mí es muy bonito y estoy muy agradecida por lo que ha pasado", dijo.



Luego, reflexionó sobre los temores que tuvo desde que la novela empezó a gestarse y luego con su salida al aire.



"Total, por eso se dice vida privada y me parece que esa intimidad la conozcan todas las personas y se cuente, estaba temerosa, porque además no sabía cómo lo iban a narrar y cuál es la vida de un personaje público, venden la vida y el libretista lo va narrando como él quiera su proyecto. Estaba temerosa de que las familias no quedaran tan contentas, pero en realidad todos los que estamos en esto, estamos felices y sentimos que fuimos respetados, y fuimos bien representados a través de un buen elenco, que le pusieron toda la ficha, las ganas y sería muy conchuda no estar contenta", dijo.





