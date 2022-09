Rigoberto Urán acaba de terminar una Vuelta a España con un balance muy favorable: terminó en el noveno lugar de la clasificación general y ganó una etapa. Ahora, el ciclista colombiano descansa pensando en el remate de la temporada.

Urán está por estos días en Miami, donde hará este sábado una prueba recreativa de 120 millas para compartir tiempo con sus fanáticos, tras tres semanas de dura competencia.



Rigo, que suele tener salidas graciosas cada vez que habla, alguna vez fue consultado sobre si se lanzaría a la política. Ahora, parece que hay gente interesada en que lo haga.

¿Rigo, alcalde? La propuesta de la Liga Anticorrupción



Según W Radio, La Liga de Gobernantes Anticorrupción, partido al que pertenece el excandidato presidencial Rodolfo Hernández, tendría en sus planes ofrecerle a Rigo la posibilidad de lanzarse a un cargo de elección popular.



El veedor de este partido, Jorge Figueroa, planteó la idea de que Urán sea el candidato para la alcaldía de Medellín. Por ahora, ya encontró eco en la directora de la colectividad, Socorro Oliveros, esposa de Hernández.



Urán no ha recibido por ahora, oficialmente, ninguna propuesta al respecto. Sin embargo, en la cuenta de uno de sus negocios, Go Rigo Go, se lo tomaron con gracia y ya tienen una primera propuesta de gobierno.

DEPORTES

Más noticias de Deportes