Rigoberto Urán, subcampeón de la Vuelta a Suiza, listo para el Tour

Gino Mader se impuso en la última etapa de la Vuelta a Suiza, disputada este domingo con salida y llegada en Andermatt, luego de 159 kilómetros, en la que Ríchard Carapaz se coronó campeón y el colombiano Rigoberto Urán fue segundo.

La etapa estuvo bien movida. Ineos fue el equipo que controló la jornada, pesando en el título, que peligraba, pues las diferencias eran cortas. Carapaz solo le llevaba a Urán 17 segundos.



Julian Alaphilippe, el tercero en la general, no partió para la última etapa, y Maximilian Shachmann pasó al tercer lugar de la clasificación, pero llegó a más de un minuto y perdió la casilla con Jakob Fuglsang.



El ecuatoriano no la tuvo fácil. El premio de montaña fuera de categoría a 15 km de la meta era propio para ponerlo contra las cuerdas, pero se defendió de la mejor manera.



La etapa estuvo pasada por una fuga en la que estuvieron Dries Devenyns, Nans Peters, Tiesj Benoot, Andreas Leknessund, Hermann Pernsteiner y Antonio Nibali, quienes llegaron a tener una diferencia de más de dos minutos.



A medida de que la última subida de la competencia se acercaba, la renta cayó y ya en pleno ascenso los escapados perdieron la opción de la victoria.



De ahí en adelante la lucha por la general y la victoria de etapa. Urán lanzó un ataque a dos kilómetros de coronar el alto, pero Carapaz lo controló.



Luego, el turno fue para Michael Woods, quien buscó el triunfo parcial de lejos. Gino Mader, en el descenso, llegó a la punta y los dos trabajaron para ir por el triunfo.



Rigoberto Urán volvió a la competencia después de dos meses y tras superar el contagio del covid-19. Con este podio quedó listo para competir en el próximo Tour de Francia, que arranca el 26 de junio.



El segundo puesto de Urán es el quinto podio del ciclismo colombiano en la Vuelta a Suiza, tras los títulos de Egan Bernal (2019), Miguel López (2016) y los terceros puestos de Fabio Parra (1987) y Nairo Quintana (2018).



