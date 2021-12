Nairo Quintana y Rigoberto Urán encabezaron una generación dorada del ciclismo colombiano y juntos, aunque en equipos diferentes, los colombianos vivieron episodios históricos para el deporte nacional como la obtención del Giro de Italia del 2014.



En aquel año, Nairo se consagró como uno de los mejores del mundo quedándose con la camiseta rosada, mientras que Rigoberto lo escoltó en el podio quedando en el segundo lugar.

'(La elegancia) se tiene o no se tiene'

En una de las etapas finales, con la camiseta rosada ya enfundada y la victoria en la clasificación final asegurada, ambos colombianos tenían opción de ganar la etapa, pero Nairo esprintó y ganó la etapa, sumando un triunfo más en esa carrera.



En una entrevista a El País, de España, se le preguntó a Rigoberto Urán si esperaba que Nairo le cediera el paso como cortesía entre compatriotas.



"Ocurrió en medio de la competición con la sangre caliente... mucha gente esperaba ese gesto que usted dice, pero no pasó", dijo Rigoberto evitando polémicas.



Sin embargo, ante la insistencia de la pregunta y la insinuación de una falta de elegancia para dejarle pasar, Rigoberto fue contundente: "eso se tiene o no se tiene".



En ese 2014, Nairo dijo al mismo periódico que: "somos los dos colombianos, sí, pero de regiones diferentes. Y toda Colombia quiere que gane el Giro un colombiano, pero cada uno tenemos nuestra fanaticada".

Nairo ya prepara el 2022

Nairo Quintana en la presentación del Tour de Francia 2022. Foto: AFP

El ciclista, que ya prepara su nueva temporada, habló en el canal oficial de la Vuelta a España en Twitch sobre la noticia.



Sus rodillas. “Prácticamente está olvidado, fue un año difícil después de las cirugías. Terminamos bien, recomenzamos bien. Estoy dándole fuerte parra esta próxima temporada”.



La temporada 2022. “El objetivo del equipo era poder hacer los puntos para llegar a las tres grandes, ganar en puntos el profesional. Ahora puedo ayudar en el crecimiento del equipo y poder correr las tres grandes es emocionante, poder elegir las carreras, las que más nos interesan”.



La Vuelta. “Seguramente iré, me gustaría regresar. Así como años atrás hicimos la propuesta para poder participar, tenemos la posibilidad de decidir nosotros directamente. Me gusta, me ha traído diferentes recuerdos. Finalmente es una carrera donde siempre he estado luchando. En 2016 la gané”.



