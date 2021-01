El ciclista Rigoberto Urán sufrió una fractura

El ciclista colombiano Rigoberto Urán se fracturó uno de los dedos del pie izquierdo, según lo anunció el mismo corredor en sus redes sociales este martes.

"Mijitos me fracture el dedo pequeño del pie con la punta de la cama, por una miadita en la noche. A veces no se si soy de buenas o de malas. Otra fractura para mi palmarés, pero nada nos frena", esxcribió el ciclista del equipo Education First. }



Urán, que por estos días entrena y visita a Urrao, Antioquia, su tierra natal, no ha anunciado el calendario que tendrá para este 2021.



El ciclista colombiano tuvo un fuerte accidente en la Vuelta a España del 2019, que estuvo a punto de retirarse de la actividad, un accidente más en su hoja de vida.



Segundo en el Tour de Francia del 2017 detrás del británico, Chris Froome, Urán se preparaba para este 2021, en el que esa misma competencia podría haber sido su meta.

Por el momento, no se ha manejado ninguna tiempo de incapacidad, pero Urán deberá estar en quietud por unos días.



