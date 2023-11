Rigoberto Urán: revelan lo que es verdad y lo que es ficción en su novela

El belga Wout van Aert, ciclista del Jumbo-Visma, visitó Colombia para participar el domingo en el Giro de Rigo, una carrera aficionada organizada por

Rigoberto Urán que se disputará en el municipio de Girardot, cercano a Bogotá.

El clasicómano, de 29 años, ha participado en varias actividades junto a Urán, quien ha publicado videos en las redes sociales en los que aparece el belga divirtiéndose con sus ocurrencias.



Justamente este viernes publicó un video de un entrenamiento junto a Urán (EF Education-EasyPost) y decenas de ciclistas más por una carretera del departamento de Cundinamarca, donde se disputará la competencia.

La novela

César Augusto Betancur fue el encargado de escribir los libretos de la novela, 'Rigo' y confesó en los últimos días qué es verdad y que no en el éxito de la televisión colombiana.



“La cuota inicial de esta historia es un libro que se llama Rigo, que lo escribió Andrés López que es muy amigo, muy allegado a Rigo. Plasma muy bien un universo que a mí me importa mucho dentro de la historia que es Urrao, me seduce mucho la vida de pueblo. Las vivencias de Rigo allá le dan un color, un tono especial a la serie, eso en el libro está bien contado y expuesto y me sirvió mucho para construir”, dijo a Vea.



Y agregó: "“o te podría dar un porcentaje al respecto porque lo que se ficciona es mucho, porque el interés de uno como libretista es fidelizar a la gente, pegarla a la historia entonces, por decírtelo de alguna manera, toca envenenar muchas cosas, en el buen sentido de la palabra, para hacerlas atractivas porque necesitamos que el televidente nos voltee a ver. Si hay muchos personajes inventados. Pensaría que de la vida real hay 6 o 7 personajes, los otros son inventados para darle color, ritmo y dinámica. Y toca inventar por una razón sencilla y es que la serie se le pagan a Rigo”.



“En la vida real es así, son muchos Rigo en uno…hay un Rigo que enamora a Michelle, que lo hace desde la picardía y es montañero. Hay otro Rigo que es de la relación con sus amigos, que es un Rigo callejero … recicla papeles, botellas, frascos, cartones, vende minutos a celular, es el Rigo compinche…está el Rigo que se aficiona al deporte, madruga, se sacrifica y ese es un Rigo distinto al de la relación con el papá… Está el Rigo que se vuelve no rebuscador sino empresario, porque detrás de él hay un tipo visionario para los negocios... Todos esos Rigos los saqué del libro”, sentenció.

