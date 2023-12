Rigoberto Urán revela de cuánto fue su primer sueldo como ciclista y en qué se lo gastó

Rigoberto Urán sigue siendo sensación por estos días en Colombia impulsado por la emisión de la novela del canal RCN que cuenta su vida y su historia en el ciclismo.



(Le puede interesar: Rigoberto Urán despierta expectativas: ¿habrá segunda parte de su novela?)

Día a día, además de los episodios de la novela, se conocen más detalles de la vida del pedalista.



Ahora, él mismo reveló en qué se gastó el primer sueldo que recibió como ciclista, como siempre, pensando en su familia.

Facebook Twitter Linkedin

Rigoberto Urán. Foto: Archivo particular

En una entrevista que le dio Rigo al creador de contenido conocido como ‘El Mindo’, Urán contó cómo utilizó su primer gran cheque.



Siendo aún un joven ciclista, Urán relata que "uno de los primeros cheques que recibí fue en el año 2001, y fue de 500.000 pesos. En ese tiempo yo estaba bien apretado, entonces el presidente de la liga me regaló ese dinero”, reveló.



Luego, Rigo recibió un cheque importante en el año 2003 por un contrato que le otorgó 1.800.000 pesos colombianos, y que firmó su propia mamá, lo que él describió como un “platal” en ese momento.



Rigo precisó que su primer ingreso importante fue fundamental para que él pudiera ayudar a su familia y a mejorar las condiciones de vida en el hogar. "En ese entonces el mínimo eran $600.000 pesos y viviendo en un pueblo”.



Un año después recibió una ayuda de Indeportes Antioquia que fue destinada nuevamente a la familia. “En el 2004 se dieron cuenta de que mi casa no estaba en las mejores condiciones y me la remodelaron toda, mejor dicho hasta el baño que tenía en la marranera me lo cambiaron”, contó Rigo.



"Me quedó la casa nueva, pisos nuevos, techo nuevo, el baño que quedaba afuera al lado de los marranos me lo pusieron adentro de la casa”, contó.



Además, reveló que con la plata que recibieron por reparación de víctimas por el asesinato de su papá, pagaron la hipoteca de la casa.



DEPORTES

Más noticias de deportes